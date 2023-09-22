https://ria.ru/20230922/ukraina-1897980355.html

Трения между Киевом и Варшавой будут нарастать, считают в Кремле

Трения между Киевом и Варшавой будут нарастать, считают в Кремле - РИА Новости, 22.09.2023

Трения между Киевом и Варшавой будут нарастать, считают в Кремле

Москва прогнозирует, что трения между Киевом с Варшавой будут нарастать, так же как и с другими странами Евросоюза, Россия же продолжает спецоперацию для... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:34

2023-09-22T12:34

2023-09-22T12:42

киев

варшава

евросоюз

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москва прогнозирует, что трения между Киевом с Варшавой будут нарастать, так же как и с другими странами Евросоюза, Россия же продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Польша заявила, что не будет передавать Украине свое новое оружие, купленное для обороны страны."Мы с вами видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать", - сказал он журналистам.Песков отметил, что Москва с сожалением констатирует, "что и та, и другая столица являются сейчас главным средоточием русофобии"."Мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем, понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы также будут нарастать со временем трения. Это неизбежно", - сказал он."Мы тем временем продолжаем нашу специальную военную операцию, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами мы сами поставили", - добавил Песков.Президент Польши Анджей Дуда заявил, что он будет первым, кто будет выступать против передачи Киеву новых вооружений.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. В ответ на это депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил, что Польша продолжает поставлять вооружение Украине. После этого пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша поставляет вооружение Киеву лишь по ранее достигнутым договоренностям.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230922/polsha-1897981421.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, варшава, евросоюз