СМИ: Прага продолжает поддерживать Киев, несмотря на трудности с финансами
Euractiv: Чехия поставляет Украине помощь, несмотря на проблемы с бюджетом
Прага. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Чехия продолжает поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь, хотя она испытывает проблемы с бюджетом и поиском средств для взносов в европейские организации, сообщило издание Euractiv.
"Чехия продолжит отдавать приоритет поддержке Украины..., помогая ей финансировать (поставки – ред.) вооружения, несмотря на очевидные проблемы в консолидации (собственных – ред.) бюджетных средств", - пишет издание.
Как отмечает Euractiv, в июне страна с трудом собрала средства для взноса в Европейский фонд мира (EPF). Отмечается, что в связи с этим в политических кругах возник скептицизм по поводу способностей страны осуществлять зарубежную поддержку.
Проводимые правительством премьера Петра Фиалы меры по разработке бюджета на 2024 год и пакет утвержденных экономических реформ для оздоровления финансов были встречены общественностью прохладно.
В четверг глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что поставки вооружений на Украину принесли Чехии определенную прибыль, поскольку компенсации от западных союзников оказались выше, чем понесенные расходы.
Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. В прошлом году страны ЕС приняли решение выплачивать компенсации из этого фонда государствам ЕС, поставляющим военную помощь Украине. Это привело к истощению средств в фонде раньше установленного срока и необходимости его периодически пополнять.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.