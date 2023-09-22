Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Прага продолжает поддерживать Киев, несмотря на трудности с финансами - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897979455.html
СМИ: Прага продолжает поддерживать Киев, несмотря на трудности с финансами
СМИ: Прага продолжает поддерживать Киев, несмотря на трудности с финансами - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ: Прага продолжает поддерживать Киев, несмотря на трудности с финансами
Чехия продолжает поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь, хотя она испытывает проблемы с бюджетом и поиском средств для взносов в европейские... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:31
2023-09-22T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/94/1551559471_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a41155b164a97fc763d5b6807658d768.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Чехия продолжает поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь, хотя она испытывает проблемы с бюджетом и поиском средств для взносов в европейские организации, сообщило издание Euractiv. "Чехия продолжит отдавать приоритет поддержке Украины..., помогая ей финансировать (поставки – ред.) вооружения, несмотря на очевидные проблемы в консолидации (собственных – ред.) бюджетных средств", - пишет издание. Как отмечает Euractiv, в июне страна с трудом собрала средства для взноса в Европейский фонд мира (EPF). Отмечается, что в связи с этим в политических кругах возник скептицизм по поводу способностей страны осуществлять зарубежную поддержку. Проводимые правительством премьера Петра Фиалы меры по разработке бюджета на 2024 год и пакет утвержденных экономических реформ для оздоровления финансов были встречены общественностью прохладно. В четверг глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что поставки вооружений на Украину принесли Чехии определенную прибыль, поскольку компенсации от западных союзников оказались выше, чем понесенные расходы. Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. В прошлом году страны ЕС приняли решение выплачивать компенсации из этого фонда государствам ЕС, поставляющим военную помощь Украине. Это привело к истощению средств в фонде раньше установленного срока и необходимости его периодически пополнять. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
https://ria.ru/20230915/chekhiya-1896494381.html
https://ria.ru/20230918/chekhiya-1897007424.html
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/94/1551559471_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_1432b424c10e60d67a00e34e4fd4ed6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Прага продолжает поддерживать Киев, несмотря на трудности с финансами

Euractiv: Чехия поставляет Украине помощь, несмотря на проблемы с бюджетом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Прага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Чехия продолжает поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь, хотя она испытывает проблемы с бюджетом и поиском средств для взносов в европейские организации, сообщило издание Euractiv.
"Чехия продолжит отдавать приоритет поддержке Украины..., помогая ей финансировать (поставки – ред.) вооружения, несмотря на очевидные проблемы в консолидации (собственных – ред.) бюджетных средств", - пишет издание.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
19 сентября, 08:00
Как отмечает Euractiv, в июне страна с трудом собрала средства для взноса в Европейский фонд мира (EPF). Отмечается, что в связи с этим в политических кругах возник скептицизм по поводу способностей страны осуществлять зарубежную поддержку.
Проводимые правительством премьера Петра Фиалы меры по разработке бюджета на 2024 год и пакет утвержденных экономических реформ для оздоровления финансов были встречены общественностью прохладно.
В четверг глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что поставки вооружений на Украину принесли Чехии определенную прибыль, поскольку компенсации от западных союзников оказались выше, чем понесенные расходы.
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
МИД Чехии высказался о переговорах по Украине
15 сентября, 12:22
Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. В прошлом году страны ЕС приняли решение выплачивать компенсации из этого фонда государствам ЕС, поставляющим военную помощь Украине. Это привело к истощению средств в фонде раньше установленного срока и необходимости его периодически пополнять.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флажок Чехии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
МВД Чехии разъяснило детали запрета на прилет россиян в страну
18 сентября, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала