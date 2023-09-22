Рейтинг@Mail.ru
МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897952247.html
МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов
МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов - РИА Новости, 22.09.2023
МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов
Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка, свидетельствуют данные из ведомственной базы... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:56
2023-09-22T10:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка, свидетельствуют данные из ведомственной базы разыскиваемых. В пятницу СК РФ сообщил, что Николюку и Драпатому заочно предъявлены обвинения. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах они командовали операцией объединенных сил Украины и под их руководством украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, из-за чего погибли и ранены 154 человека. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточках Драпатого и Николюка. Николюк ранее возглавлял группировку войск "Север", Драпатый был командующим оперативной группировкой войск "Херсон".
https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов

МВД России объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка, свидетельствуют данные из ведомственной базы разыскиваемых.
В пятницу СК РФ сообщил, что Николюку и Драпатому заочно предъявлены обвинения. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах они командовали операцией объединенных сил Украины и под их руководством украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, из-за чего погибли и ранены 154 человека.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточках Драпатого и Николюка.
Николюк ранее возглавлял группировку войск "Север", Драпатый был командующим оперативной группировкой войск "Херсон".
Мария Ефросинина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России
15 сентября, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала