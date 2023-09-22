https://ria.ru/20230922/ukraina-1897952247.html

МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов

МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов - РИА Новости, 22.09.2023

МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка, свидетельствуют данные из ведомственной базы... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:56

2023-09-22T10:56

2023-09-22T10:56

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка, свидетельствуют данные из ведомственной базы разыскиваемых. В пятницу СК РФ сообщил, что Николюку и Драпатому заочно предъявлены обвинения. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах они командовали операцией объединенных сил Украины и под их руководством украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, из-за чего погибли и ранены 154 человека. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточках Драпатого и Николюка. Николюк ранее возглавлял группировку войск "Север", Драпатый был командующим оперативной группировкой войск "Херсон".

https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр