В Раде заявили, что украинские власти заигрались
Депутат Рады Гончаренко заявил, что власти Украины заигрались
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские власти заигрались и им пора менять подход в отношении партнеров, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram, комментируя провальный визит Владимира Зеленского в США.
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"По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила. Армия. Армия. Армия. Да и решимость уничтожить врага в любой точке мира", — написал парламентарий.
Зеленский, рассчитывавший во время визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи.
"Не впадайте в истерику по США. Так работает демократия, так работает западный мир. <...> Хотелось бы лучше. Хотелось бы, чтобы вся сила американского оружия была направлена на Россию. Но есть, что имеем", — отметил Гончаренко.
Депутат также призвал сограждан "взрослеть", потому что, по его словам, у страны нет никого, кроме США. Он отметил, что если Америка прекратит поддерживать Украину, то она проиграет.
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"У нас нет ни оружия, ни экономической глубины. Поэтому отношения с США — основа всех основ", — признал Гончаренко.
Американские СМИ еще в день приезда Зеленского в США дали понять, что визит вряд ли будет успешным. В The New York Times в понедельник вышла статья с результатами расследования удара по рынку в Константиновке в ДНР, показавшими, что в гибели мирных жителей виновны украинские войска. Зеленский же сразу после атаки бездоказательно обвинял Россию.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.