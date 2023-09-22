https://ria.ru/20230922/ukraina-1897949616.html

В Раде заявили, что украинские власти заигрались

В Раде заявили, что украинские власти заигрались - РИА Новости, 22.09.2023

В Раде заявили, что украинские власти заигрались

Украинские власти заигрались и им пора менять подход в отношении партнеров, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram, комментируя... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:41

2023-09-22T10:41

2023-09-22T15:24

специальная военная операция на украине

украина

алексей гончаренко

в мире

владимир зеленский

сша

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские власти заигрались и им пора менять подход в отношении партнеров, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram, комментируя провальный визит Владимира Зеленского в США. "По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила. Армия. Армия. Армия. Да и решимость уничтожить врага в любой точке мира", — написал парламентарий.Зеленский, рассчитывавший во время визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи. "Не впадайте в истерику по США. Так работает демократия, так работает западный мир. <...> Хотелось бы лучше. Хотелось бы, чтобы вся сила американского оружия была направлена на Россию. Но есть, что имеем", — отметил Гончаренко. Депутат также призвал сограждан "взрослеть", потому что, по его словам, у страны нет никого, кроме США. Он отметил, что если Америка прекратит поддерживать Украину, то она проиграет. "У нас нет ни оружия, ни экономической глубины. Поэтому отношения с США — основа всех основ", — признал Гончаренко.Американские СМИ еще в день приезда Зеленского в США дали понять, что визит вряд ли будет успешным. В The New York Times в понедельник вышла статья с результатами расследования удара по рынку в Константиновке в ДНР, показавшими, что в гибели мирных жителей виновны украинские войска. Зеленский же сразу после атаки бездоказательно обвинял Россию. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

https://ria.ru/20230921/rabotino-1897783356.html

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Кирилл Волков

украина, алексей гончаренко, в мире, владимир зеленский, сша, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр