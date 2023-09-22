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В Раде заявили, что украинские власти заигрались - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 22.09.2023 (обновлено: 15:24 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897949616.html
В Раде заявили, что украинские власти заигрались
В Раде заявили, что украинские власти заигрались - РИА Новости, 22.09.2023
В Раде заявили, что украинские власти заигрались
Украинские власти заигрались и им пора менять подход в отношении партнеров, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram, комментируя... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:41
2023-09-22T15:24
специальная военная операция на украине
украина
алексей гончаренко
в мире
владимир зеленский
сша
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские власти заигрались и им пора менять подход в отношении партнеров, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram, комментируя провальный визит Владимира Зеленского в США. &quot;По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила. Армия. Армия. Армия. Да и решимость уничтожить врага в любой точке мира&quot;, — написал парламентарий.Зеленский, рассчитывавший во время визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи. "Не впадайте в истерику по США. Так работает демократия, так работает западный мир. &lt;...&gt; Хотелось бы лучше. Хотелось бы, чтобы вся сила американского оружия была направлена на Россию. Но есть, что имеем", — отметил Гончаренко. Депутат также призвал сограждан "взрослеть", потому что, по его словам, у страны нет никого, кроме США. Он отметил, что если Америка прекратит поддерживать Украину, то она проиграет. &quot;У нас нет ни оружия, ни экономической глубины. Поэтому отношения с США — основа всех основ&quot;, — признал Гончаренко.Американские СМИ еще в день приезда Зеленского в США дали понять, что визит вряд ли будет успешным. В The New York Times в понедельник вышла статья с результатами расследования удара по рынку в Константиновке в ДНР, показавшими, что в гибели мирных жителей виновны украинские войска. Зеленский же сразу после атаки бездоказательно обвинял Россию. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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украина, алексей гончаренко, в мире, владимир зеленский, сша, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Гончаренко, В мире, Владимир Зеленский, США, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что украинские власти заигрались

Депутат Рады Гончаренко заявил, что власти Украины заигрались

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские власти заигрались и им пора менять подход в отношении партнеров, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram, комментируя провальный визит Владимира Зеленского в США.
«

"По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила. Армия. Армия. Армия. Да и решимость уничтожить врага в любой точке мира", — написал парламентарий.

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Зеленский, рассчитывавший во время визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи.
"Не впадайте в истерику по США. Так работает демократия, так работает западный мир. <...> Хотелось бы лучше. Хотелось бы, чтобы вся сила американского оружия была направлена на Россию. Но есть, что имеем", — отметил Гончаренко.
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Депутат также призвал сограждан "взрослеть", потому что, по его словам, у страны нет никого, кроме США. Он отметил, что если Америка прекратит поддерживать Украину, то она проиграет.
«

"У нас нет ни оружия, ни экономической глубины. Поэтому отношения с США — основа всех основ", — признал Гончаренко.

Американские СМИ еще в день приезда Зеленского в США дали понять, что визит вряд ли будет успешным. В The New York Times в понедельник вышла статья с результатами расследования удара по рынку в Константиновке в ДНР, показавшими, что в гибели мирных жителей виновны украинские войска. Зеленский же сразу после атаки бездоказательно обвинял Россию.
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Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей ГончаренкоВ миреВладимир ЗеленскийСШАВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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