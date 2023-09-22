https://ria.ru/20230922/ukraina-1897946304.html

В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины

В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины - РИА Новости, 22.09.2023

В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в статье для издания Politico, что страна несет самое тяжелое бремя поддержки Украины среди всех западных союзников, которое РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:28

2023-09-22T10:28

2023-09-22T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

збигнев рау

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в статье для издания Politico, что страна несет самое тяжелое бремя поддержки Украины среди всех западных союзников, которое составляет более 3% ВВП страны, и при этом имеет право защищать свои собственные национальные интересы. "Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине, которое эквивалентно более чем 3% ВВП страны, что почти в четыре раза больше, чем у богатой Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США", - написал Рау. По мнению министра, у польского народа есть законная причина задаться вопросом, почему он должен дважды платить по счетам за помощь Украине, в то время как более богатые европейские страны все еще не желают брать на себя больше ответственности и продолжают сотрудничать с Москвой. Глава МИД отметил, что многих поляков удивили обвинения Владимира Зеленского в адрес Польши в отсутствии солидарности по вопросу экспорта украинского зерна. По его словам, поляки лучше всего в мире понимают понятие солидарности, но оно действует в обе стороны. "Доказав свою роль надежного и заслуживающего доверия спасателя, Польша должна защитить и свой собственный дом", - подвел итог министр, отмечая справедливость польских действий по защите интересов местных фермеров на фоне зернового спора с Украиной. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230922/udar-1897921402.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, збигнев рау, нато, ситуация в днр и лнр