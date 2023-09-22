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В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897946304.html
В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины
В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины - РИА Новости, 22.09.2023
В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в статье для издания Politico, что страна несет самое тяжелое бремя поддержки Украины среди всех западных союзников, которое РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:28
2023-09-22T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
збигнев рау
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в статье для издания Politico, что страна несет самое тяжелое бремя поддержки Украины среди всех западных союзников, которое составляет более 3% ВВП страны, и при этом имеет право защищать свои собственные национальные интересы. "Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине, которое эквивалентно более чем 3% ВВП страны, что почти в четыре раза больше, чем у богатой Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США", - написал Рау. По мнению министра, у польского народа есть законная причина задаться вопросом, почему он должен дважды платить по счетам за помощь Украине, в то время как более богатые европейские страны все еще не желают брать на себя больше ответственности и продолжают сотрудничать с Москвой. Глава МИД отметил, что многих поляков удивили обвинения Владимира Зеленского в адрес Польши в отсутствии солидарности по вопросу экспорта украинского зерна. По его словам, поляки лучше всего в мире понимают понятие солидарности, но оно действует в обе стороны. "Доказав свою роль надежного и заслуживающего доверия спасателя, Польша должна защитить и свой собственный дом", - подвел итог министр, отмечая справедливость польских действий по защите интересов местных фермеров на фоне зернового спора с Украиной. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230922/udar-1897921402.html
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в мире, украина, польша, збигнев рау, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Збигнев Рау, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины

Рау: Польша несет самое тяжелое бремя поддержки Украины среди всех союзников

© РИА Новости / ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в статье для издания Politico, что страна несет самое тяжелое бремя поддержки Украины среди всех западных союзников, которое составляет более 3% ВВП страны, и при этом имеет право защищать свои собственные национальные интересы.
"Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине, которое эквивалентно более чем 3% ВВП страны, что почти в четыре раза больше, чем у богатой Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США", - написал Рау. По мнению министра, у польского народа есть законная причина задаться вопросом, почему он должен дважды платить по счетам за помощь Украине, в то время как более богатые европейские страны все еще не желают брать на себя больше ответственности и продолжают сотрудничать с Москвой.
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Глава МИД отметил, что многих поляков удивили обвинения Владимира Зеленского в адрес Польши в отсутствии солидарности по вопросу экспорта украинского зерна. По его словам, поляки лучше всего в мире понимают понятие солидарности, но оно действует в обе стороны. "Доказав свою роль надежного и заслуживающего доверия спасателя, Польша должна защитить и свой собственный дом", - подвел итог министр, отмечая справедливость польских действий по защите интересов местных фермеров на фоне зернового спора с Украиной.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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