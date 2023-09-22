В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины
Рау: Польша несет самое тяжелое бремя поддержки Украины среди всех союзников
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в статье для издания Politico, что страна несет самое тяжелое бремя поддержки Украины среди всех западных союзников, которое составляет более 3% ВВП страны, и при этом имеет право защищать свои собственные национальные интересы.
"Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине, которое эквивалентно более чем 3% ВВП страны, что почти в четыре раза больше, чем у богатой Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США", - написал Рау. По мнению министра, у польского народа есть законная причина задаться вопросом, почему он должен дважды платить по счетам за помощь Украине, в то время как более богатые европейские страны все еще не желают брать на себя больше ответственности и продолжают сотрудничать с Москвой.
Глава МИД отметил, что многих поляков удивили обвинения Владимира Зеленского в адрес Польши в отсутствии солидарности по вопросу экспорта украинского зерна. По его словам, поляки лучше всего в мире понимают понятие солидарности, но оно действует в обе стороны. "Доказав свою роль надежного и заслуживающего доверия спасателя, Польша должна защитить и свой собственный дом", - подвел итог министр, отмечая справедливость польских действий по защите интересов местных фермеров на фоне зернового спора с Украиной.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.