https://ria.ru/20230922/ukraina-1897940853.html

Экс-премьер считает, что затяжной конфликт добьет украинскую экономику

Экс-премьер считает, что затяжной конфликт добьет украинскую экономику - РИА Новости, 22.09.2023

Экс-премьер считает, что затяжной конфликт добьет украинскую экономику

Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику, более неспособную существовать без стран Запада, заявил в своем телеграм-канале бывший... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:05

2023-09-22T10:05

2023-09-22T10:05

специальная военная операция на украине

экономика

украина

николай азаров (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику, более неспособную существовать без стран Запада, заявил в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений. Учитывая, что еще в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 миллиардов гривен (примерно 680 миллионов долларов), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 миллиардов гривен (1,7 миллиарда долларов) в месяц. В июне объем эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 миллиардов гривен (3,6 миллиарда долларов)", - написал Азаров. По словам экс-премьера, уже сегодня "печатный станок" делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам, усиливая долларизацию украинской экономики и приводя ее к выводу сбережений из финансовой системы страны. Он утверждает, что для удержания обменного курса регулятор вынужден прибегать к валютным интервенциям, но такая практика становится все затратнее и рискует обернуться исчерпанием резервов. "Учитывая, что экономика Украины искусственно держится за счет западных вложений, любое сокращение финпомощи может негативно повлиять на финсистему страны", - подчеркнул Азаров, отметив, что России в данном случае гораздо проще, потому что ее внутренний ресурс выше, так как она может опереться на собственную базу, в отличие от западных стран.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

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Кирилл Волков

экономика, украина, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр