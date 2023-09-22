Экс-премьер считает, что затяжной конфликт добьет украинскую экономику
Азаров: затяжной конфликт добьет зависимую от Запада украинскую экономику
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику, более неспособную существовать без стран Запада, заявил в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений. Учитывая, что еще в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 миллиардов гривен (примерно 680 миллионов долларов), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 миллиардов гривен (1,7 миллиарда долларов) в месяц. В июне объем эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 миллиардов гривен (3,6 миллиарда долларов)", - написал Азаров.
По словам экс-премьера, уже сегодня "печатный станок" делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам, усиливая долларизацию украинской экономики и приводя ее к выводу сбережений из финансовой системы страны. Он утверждает, что для удержания обменного курса регулятор вынужден прибегать к валютным интервенциям, но такая практика становится все затратнее и рискует обернуться исчерпанием резервов.
"Учитывая, что экономика Украины искусственно держится за счет западных вложений, любое сокращение финпомощи может негативно повлиять на финсистему страны", - подчеркнул Азаров, отметив, что России в данном случае гораздо проще, потому что ее внутренний ресурс выше, так как она может опереться на собственную базу, в отличие от западных стран.