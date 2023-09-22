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США хотят наладить совместные с Украиной производства в военной сфере - РИА Новости, 22.09.2023
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03:30 22.09.2023 (обновлено: 04:03 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897920141.html
США хотят наладить совместные с Украиной производства в военной сфере
США хотят наладить совместные с Украиной производства в военной сфере - РИА Новости, 22.09.2023
США хотят наладить совместные с Украиной производства в военной сфере
Власти США намерены осенью провести конференцию для обсуждения перспектив организации совместных производств с Украиной в военно-промышленной сфере, сообщил... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:30
2023-09-22T04:03
украина
сша
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Власти США намерены осенью провести конференцию для обсуждения перспектив организации совместных производств с Украиной в военно-промышленной сфере, сообщил Белый дом. На мероприятие планируется позвать представителей ВПК и властей обеих стран. "США настроены на укрепление оборонного потенциала Украины в долгосрочной перспективе, в том числе посредством партнерств с оборонно-промышленным комплексом Украины. С этой целью правительство США этой осенью проведет конференцию, где соберутся лидеры американской оборонной промышленности и украинского бизнеса, официальные лица обоих правительств", - сказано в пресс-релизе. Участники конференции обсудят варианты создания совместных предприятий и организации сопроизводств, добавили в Белом доме. Об инициативе стало известно во время визита в США Владимира Зеленского, которого в четверг принимал в Вашингтоне президент Джо Байден. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230922/podderzhka-1897919968.html
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украина, сша, россия, нато, в мире
Украина, США, Россия, НАТО, В мире
США хотят наладить совместные с Украиной производства в военной сфере

Белый дом: США планируют осенью конференцию для налаживания СП с ВПК Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Власти США намерены осенью провести конференцию для обсуждения перспектив организации совместных производств с Украиной в военно-промышленной сфере, сообщил Белый дом.
На мероприятие планируется позвать представителей ВПК и властей обеих стран.
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"США настроены на укрепление оборонного потенциала Украины в долгосрочной перспективе, в том числе посредством партнерств с оборонно-промышленным комплексом Украины. С этой целью правительство США этой осенью проведет конференцию, где соберутся лидеры американской оборонной промышленности и украинского бизнеса, официальные лица обоих правительств", - сказано в пресс-релизе.
Участники конференции обсудят варианты создания совместных предприятий и организации сопроизводств, добавили в Белом доме.
Об инициативе стало известно во время визита в США Владимира Зеленского, которого в четверг принимал в Вашингтоне президент Джо Байден.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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