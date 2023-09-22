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Байден утвердил новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 22.09.2023
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00:49 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897912681.html
Байден утвердил новый пакет помощи Украине
Байден утвердил новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 22.09.2023
Байден утвердил новый пакет помощи Украине
Президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:49
2023-09-22T00:49
россия
украина
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джо байден
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия. "Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения", - сказал Байден по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам Байдена, в новый пакет военной помощи также войдет вторая батарея ПВО Hawk, и "аналогичные системы будут поставляться ежемесячно в течение зимы". В новый транш также войдут пусковые установки и системы перехвата, сообщил Байден. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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россия, украина, сша, джо байден, сергей лавров, владимир зеленский, нато, в мире
Россия, Украина, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Байден утвердил новый пакет помощи Украине

Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине, включающий ПВО и прочее

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.
«
"Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения", - сказал Байден по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.
По словам Байдена, в новый пакет военной помощи также войдет вторая батарея ПВО Hawk, и "аналогичные системы будут поставляться ежемесячно в течение зимы".
В новый транш также войдут пусковые установки и системы перехвата, сообщил Байден.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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РоссияУкраинаСШАДжо БайденСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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