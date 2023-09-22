Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих
Польша прекращает поставки оружия Украине
© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Споры о зерне привели к тому, что Киев пригрозил Варшаве экономическими санкциями, а поляки в ответ отказались поставлять оружие. И предупредили украинцев: если те продолжат упорствовать, их лишат европейской перспективы. Насколько далеко может зайти выяснение отношений — в материале РИА Новости.
На три буквы
Президент Анджей Дуда, выступая на Генассамблее ООН, сравнил Украину с утопающим, который тянет на дно своих спасителей. "Можно ли обижаться? Конечно. Можно даже возмущаться", — подчеркнул Дуда. И добавил: Польша намерена защищаться от "утопленника".
© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Зеленский с той же трибуны заявил, что ему тревожно видеть, как некоторые в Европе "играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер". По его мнению, такие исполнители невольно помогают России. Хотя было совершенно ясно, кого он имеет в виду, представитель Варашавы Петр Мюллер поспешил уточнить: "Надеюсь, это не про нас".
На полях Генассамблеи Зеленский с Дудой так и не пересеклись. По словам президента Польши — "из-за организационных неувязок".
Между тем, пока они произносили речи в Нью-Йорке, в Киеве замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщил об эмбарго на польские лук, помидоры, капусту и яблоки. Это ответ на запрет импорта украинского зерна, муки и зернового шрота.
© AP Photo / Richard DrewПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
© AP Photo / Richard Drew
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
"Действия Украины не производят на нас впечатления", — отреагировал польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк. Варшавские эксперты тут же обнаружили в украинском зерне сальмонеллу, пестициды и миотоксины. Как утверждает главный ветеринарный врач, с января по май вредные вещества выявили в 35 процентах поставок с Украины.
Игра на понижение
Шинковский вель Сенк предупредил: Польша готова ослабить поддержку Киева. Этого требует общество — о чем свидетельствуют опросы. Варшавский университет опубликовал недавно результаты исследования "Социальное восприятие беженцев с Украины, мигрантов и действий польского государства". Выяснилось, что в мае хорошо относились к украинцам на 13 процентов меньше респондентов, чем в январе. Многие считают, что переселенцы отнимают у них работу.
© iStock.com / WOJTEK RADWANSKIШествие, посвященное 79-годовщине Варшавского восстания в Польше
© iStock.com / WOJTEK RADWANSKI
Шествие, посвященное 79-годовщине Варшавского восстания в Польше
Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже заявил о прекращении поставок оружия. Дескать, нужно думать прежде всего о собственной безопасности: модернизировать армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.
В свою очередь, министр сельского хозяйства Роберт Телус сказал: Варшава не согласится на евроинтеграцию Киева до тех пор, пока там не согласятся с эмбарго на зерно. Это приемлемая уступка ради присоединения к ЕС, считает он.
Мюллер добавил, что в экономике каждый сам по себе.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Чего хотят страны
Украинские и польские медиа не отстают от политиков. Издание Do Rzeczy описало, как Киеву следует себя вести, чтобы Варшава была довольна. Во-первых, в Евросоюзе Украина должна опираться именно на Польшу, а не Францию и Германию. Во-вторых, нужно отказаться от иска в суд ВТО из-за зерна. Кроме того, надо пересмотреть отношение к Степану Бандере.
В целом Do Rzeczy считает, что поляки уже достаточно помогли и имеют право требовать уступок. Иначе, предупреждает издание, у киевских властей может создаться впечатление, что их будут поддерживать всегда и без всяких условий.
© РИА НовостиУкраинские родители отправляют своих детей на националистические факельные марши. Это один из них, прошедший в Киеве в 2021 году, посвященный дню рождения Степана Бандеры
Украинские родители отправляют своих детей на националистические факельные марши. Это один из них, прошедший в Киеве в 2021 году, посвященный дню рождения Степана Бандеры
Замглавы Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского Лукаш Адамский в статье для "Украинской правды" (УП) указал, что в Киеве не осознают масштабы помощи, которую оказывает правительство Польши, неся при этом внутриполитические потери. Также он напомнил о нежелании украинских властей признавать ответственность УПА* за Волынскую резню.
Адамский отметил, что польское общество уже оправилось от первоначального шока, вызванного российско-украинским конфликтом. Соответственно, и готовность к бескорыстной поддержке ослабела. Аргумент "вы нам помогаете, чтобы мы вас защищали", теперь не работает.
В ответ УП опубликовала статью, в которой говорится, что об осуждении УПА* не может быть и речи, а поляки должны чтить память украинских "патриотов", погибших в боях с советским НКВД. Кроме того, если в Варшаве стремятся к более прагматичным отношениям, то никто не против, но тогда не надо удивляться тому, что Киев защищает своих аграриев.
© РИА Новости / Павел ПаламарчукВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) в день праздника героев во Львове.
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) в день праздника героев во Львове.
Ничто не вечно
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что конфликт может зайти довольно далеко, но это связано главным образом с парламентскими выборами в Польше. "Украинское зерно, хлынувшее на польский рынок, ухудшило экономическое положение избирателей правящей партии "Право и справедливость", значительная часть которых проживает в сельской местности. Кроме того, накалилась ситуация на рынке труда из-за притока беженцев. Прежде всего это проблема городов. Соответственно, власти, критикуя Киев, набирают популярность", — рассуждает эксперт.
Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов добавляет: "В Варшаве многие политики считают некоторые районы Украины незаконно отторгнутыми польскими территориями. К тому же вся история двусторонних отношений утыкана болевыми точками. Украинцы постоянно воевали с поляками".
Скорее всего, как говорят опрошенные РИА Новости эксперты, после выборов стороны сделают вид, что ничего такого и не было. Одно дело — их разборки, совсем другое — противостояние Запада и России, в котором Украина играет ключевую роль.
* Террористическая организация, запрещенная в России.