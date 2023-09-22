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Колоссальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине - РИА Новости, 22.09.2023
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10:48 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/udary-1897951221.html
Колоссальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
Колоссальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине - РИА Новости, 22.09.2023
Колоссальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
Россия наносит колоссальные удары по Украине, устраняя объекты энергетической инфраструктуры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:48
2023-09-22T10:48
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россия
олег соскин
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия наносит колоссальные удары по Украине, устраняя объекты энергетической инфраструктуры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов, по Киеву мощнейший удар. В других областях начали бить по энергетическим объектам&quot;, — указал политолог.Он также обвинил правительство Владимира Зеленского в том, что оно скрывает информацию об атаках и даже уголовно преследует украинцев за ее распространение.&quot;К сожалению, идет сокрытие информации о последствиях ударов. Очень сильно пострадал Киев, целые районы отключены, еще не полностью восстановлена электроэнергия&quot;, — отметил Соскин.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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в мире, киев, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский
Колоссальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия наносит колоссальные удары по Украине, устраняя объекты энергетической инфраструктуры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов, по Киеву мощнейший удар. В других областях начали бить по энергетическим объектам", — указал политолог.

Он также обвинил правительство Владимира Зеленского в том, что оно скрывает информацию об атаках и даже уголовно преследует украинцев за ее распространение.
«

"К сожалению, идет сокрытие информации о последствиях ударов. Очень сильно пострадал Киев, целые районы отключены, еще не полностью восстановлена электроэнергия", — отметил Соскин.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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