https://ria.ru/20230922/udary-1897951221.html

Колоссальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине

Колоссальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине - РИА Новости, 22.09.2023

Колоссальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине

Россия наносит колоссальные удары по Украине, устраняя объекты энергетической инфраструктуры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:48

2023-09-22T10:48

2023-09-22T10:48

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киев

украина

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олег соскин

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия наносит колоссальные удары по Украине, устраняя объекты энергетической инфраструктуры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов, по Киеву мощнейший удар. В других областях начали бить по энергетическим объектам", — указал политолог.Он также обвинил правительство Владимира Зеленского в том, что оно скрывает информацию об атаках и даже уголовно преследует украинцев за ее распространение."К сожалению, идет сокрытие информации о последствиях ударов. Очень сильно пострадал Киев, целые районы отключены, еще не полностью восстановлена электроэнергия", — отметил Соскин.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230922/vsu-1897934420.html

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украина

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в мире, киев, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский