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Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было - РИА Новости, 22.09.2023
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19:10 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/udar-1898108232.html
Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было
Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было - РИА Новости, 22.09.2023
Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что никаких ударов по энергетическим объектам города не было. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:10
2023-09-22T19:10
севастополь
михаил развожаев
балаклавская тэс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что никаких ударов по энергетическим объектам города не было. Минобороны РФ ранее сообщило, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ударе повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. "Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор призвал горожан отписаться от тех каналов, которые "выдают дезинформацию", играют на волнении людей и зарабатывают новых подписчиков.
https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html
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севастополь, михаил развожаев, балаклавская тэс, россия, киев
Севастополь, Михаил Развожаев, Балаклавская ТЭС, Россия, Киев
Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было

Развожаев заявил, что никаких ударов по энергетическим объектам города не было

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Михаил Развожаев . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что никаких ударов по энергетическим объектам города не было.
Минобороны РФ ранее сообщило, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ударе повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Вчера, 16:10
«
"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал горожан отписаться от тех каналов, которые "выдают дезинформацию", играют на волнении людей и зарабатывают новых подписчиков.
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Вчера, 16:09
 
СевастопольМихаил РазвожаевБалаклавская ТЭСРоссияКиев
 
 
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