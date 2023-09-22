https://ria.ru/20230922/udar-1898108232.html

Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было

Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было - РИА Новости, 22.09.2023

Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что никаких ударов по энергетическим объектам города не было. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:10

2023-09-22T19:10

2023-09-22T19:10

севастополь

михаил развожаев

балаклавская тэс

россия

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что никаких ударов по энергетическим объектам города не было. Минобороны РФ ранее сообщило, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ударе повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. "Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор призвал горожан отписаться от тех каналов, которые "выдают дезинформацию", играют на волнении людей и зарабатывают новых подписчиков.

https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898060074.html

севастополь

россия

киев

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севастополь, михаил развожаев, балаклавская тэс, россия, киев