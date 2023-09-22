https://ria.ru/20230922/udar-1897921402.html

На Западе рассказали о "настоящем ударе" по Киеву от союзника

На Западе рассказали о "настоящем ударе" по Киеву от союзника - РИА Новости, 22.09.2023

На Западе рассказали о "настоящем ударе" по Киеву от союзника

Польша нанесла Украине серьезный ущерб отказом в поставке вооружения, пишет Figaro. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:00

2023-09-22T05:00

2023-09-22T11:13

польша

украина

киев

николай княжицкий

верховная рада украины

вооруженные силы украины

матеуш моравецкий

в мире

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польша нанесла Украине серьезный ущерб отказом в поставке вооружения, пишет Figaro."Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. <...> Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава "активно помогающих Украине стран", это дорого обойдется украинцам", — говорится в материале.Автор добавил, что Польша занимала шестое место по объемам поставок вооружения ВСУ. Варшава потратила на поддержку Киева около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов выслала в качестве финансовой помощи, а остальную сумму отправила в эквиваленте боеприпасов и вооружения. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. В ответ на это депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что Киев продолжает получать от нее военные грузы. После этого пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что поставки все еще идут лишь по ранее достигнутым договоренностям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230921/polsha-1897740331.html

польша

украина

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польша, украина, киев, николай княжицкий, верховная рада украины, вооруженные силы украины, матеуш моравецкий, в мире