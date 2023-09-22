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На Западе рассказали о "настоящем ударе" по Киеву от союзника
На Западе рассказали о "настоящем ударе" по Киеву от союзника - РИА Новости, 22.09.2023
На Западе рассказали о "настоящем ударе" по Киеву от союзника
Польша нанесла Украине серьезный ущерб отказом в поставке вооружения, пишет Figaro. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:00
2023-09-22T05:00
2023-09-22T11:13
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киев
николай княжицкий
верховная рада украины
вооруженные силы украины
матеуш моравецкий
в мире
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польша нанесла Украине серьезный ущерб отказом в поставке вооружения, пишет Figaro."Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. <...> Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава "активно помогающих Украине стран", это дорого обойдется украинцам", — говорится в материале.Автор добавил, что Польша занимала шестое место по объемам поставок вооружения ВСУ. Варшава потратила на поддержку Киева около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов выслала в качестве финансовой помощи, а остальную сумму отправила в эквиваленте боеприпасов и вооружения. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. В ответ на это депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что Киев продолжает получать от нее военные грузы. После этого пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что поставки все еще идут лишь по ранее достигнутым договоренностям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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польша, украина, киев, николай княжицкий, верховная рада украины, вооруженные силы украины, матеуш моравецкий, в мире
Польша, Украина, Киев, Николай Княжицкий, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Матеуш Моравецкий, В мире
На Западе рассказали о "настоящем ударе" по Киеву от союзника
Figaro: Варшава нанесла удар по Киеву отказом в поставке вооружений