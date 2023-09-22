https://ria.ru/20230922/tyl-1898014918.html

Глава СПЧ призвал повысить уровень освещения работы "тыла"

Глава СПЧ призвал повысить уровень освещения работы "тыла" - РИА Новости, 22.09.2023

Глава СПЧ призвал повысить уровень освещения работы "тыла"

Сейчас уровень освещения работы "тыла" низкий, его нужно повышать, миллионы людей помогают армии, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:00

2023-09-22T14:00

2023-09-22T14:00

специальная военная операция на украине

общество

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_0:20:3239:1841_1920x0_80_0_0_d5820fd5886976648f343a50a9718526.jpg

СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Сейчас уровень освещения работы "тыла" низкий, его нужно повышать, миллионы людей помогают армии, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Уровень того, как мы с вами освещаем то, что происходит в тылу, в первую очередь, в стране, в обществе, вот этот уровень, как мне представляется, все-таки несколько ниже, чем, например, уровень работы нашей военной промышленности", - сказал Фадеев на форуме "Вся Россия - 2023". Фадеев отметил, что в направлении освещения работы тыла "нужно прибавить". "Миллионы людей помогают армии, выполняют свою работу, даже деньги дают, сети маскировочные вяжут, много чего делают, на фронт отправляют посылки. Еще раз говорю: я, может быть, не прав, но здесь мне кажется, можно серьезно прибавить в том, как освещать жизнь станы, не только фронта, жизнь страны в целом", - заключил Фадеев.

https://ria.ru/20230106/volontery-1842171543.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), ситуация в днр и лнр