https://ria.ru/20230922/tyl-1898014918.html
Глава СПЧ призвал повысить уровень освещения работы "тыла"
Глава СПЧ призвал повысить уровень освещения работы "тыла" - РИА Новости, 22.09.2023
Глава СПЧ призвал повысить уровень освещения работы "тыла"
Сейчас уровень освещения работы "тыла" низкий, его нужно повышать, миллионы людей помогают армии, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:00
2023-09-22T14:00
2023-09-22T14:00
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Сейчас уровень освещения работы "тыла" низкий, его нужно повышать, миллионы людей помогают армии, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Уровень того, как мы с вами освещаем то, что происходит в тылу, в первую очередь, в стране, в обществе, вот этот уровень, как мне представляется, все-таки несколько ниже, чем, например, уровень работы нашей военной промышленности", - сказал Фадеев на форуме "Вся Россия - 2023". Фадеев отметил, что в направлении освещения работы тыла "нужно прибавить". "Миллионы людей помогают армии, выполняют свою работу, даже деньги дают, сети маскировочные вяжут, много чего делают, на фронт отправляют посылки. Еще раз говорю: я, может быть, не прав, но здесь мне кажется, можно серьезно прибавить в том, как освещать жизнь станы, не только фронта, жизнь страны в целом", - заключил Фадеев.
https://ria.ru/20230106/volontery-1842171543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава СПЧ призвал повысить уровень освещения работы "тыла"
Фадеев: миллионы людей помогают армии, но уровень освещения их труда низок
СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Сейчас уровень освещения работы "тыла" низкий, его нужно повышать, миллионы людей помогают армии, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Уровень того, как мы с вами освещаем то, что происходит в тылу, в первую очередь, в стране, в обществе, вот этот уровень, как мне представляется, все-таки несколько ниже, чем, например, уровень работы нашей военной промышленности", - сказал Фадеев на форуме "Вся Россия - 2023".
Фадеев отметил, что в направлении освещения работы тыла "нужно прибавить".
"Миллионы людей помогают армии, выполняют свою работу, даже деньги дают, сети маскировочные вяжут, много чего делают, на фронт отправляют посылки. Еще раз говорю: я, может быть, не прав, но здесь мне кажется, можно серьезно прибавить в том, как освещать жизнь станы, не только фронта, жизнь страны в целом", - заключил Фадеев.
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