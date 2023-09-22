https://ria.ru/20230922/turtsiya-1897962671.html

Минобороны Турции назвало условия вывода войск из Сирии

Минобороны Турции назвало условия вывода войск из Сирии - РИА Новости, 22.09.2023

Минобороны Турции назвало условия вывода войск из Сирии

Турция выведет свои войска из Сирии только после создания безопасной обстановки, заявил министр национальной безопасности страны Яшар Гюлер в интервью турецкой... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:36

2023-09-22T11:36

2023-09-22T11:36

в мире

сирия

турция

дамаск (город)

башар асад

яшар гюлер

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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Турция выведет свои войска из Сирии только после создания безопасной обстановки, заявил министр национальной безопасности страны Яшар Гюлер в интервью турецкой газете Milliyet. "Мы не покушаемся ни на чьи земли, наш господин президент (Тайип Эрдоган) объясняет это на каждой встрече. Нам не нужны ничьи земли, и мы их четко разделяем. Но сейчас, когда в нашей стране 4 миллиона сирийцев, а в Идлибе есть опасность того, что в любой момент находящиеся там 5 миллионов станут беженцами…, говорить о том, что "вы уйдете отсюда". Как мы можем выйти оттуда (из Сирии) без создания безопасной обстановки?" - заявил Гюлер. По его словам, "сначала нужно создать условия". Он добавил, что "будет принята конституция", которую сейчас обязан подготовить Дамаск, "будут проведены выборы, будет создано правительство, и оно будет охватывать всех людей, находящихся здесь - тогда, конечно, мы с удовольствием уйдем". В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников сирийского президента Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

https://ria.ru/20230901/lavrov-1893610082.html

https://ria.ru/20230622/kontseptsiya-1879708648.html

сирия

турция

дамаск (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, турция, дамаск (город), башар асад, яшар гюлер