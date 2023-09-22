https://ria.ru/20230922/turtsiya-1897938945.html
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2023
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Анкара рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:51
2023-09-22T09:51
2023-09-22T09:51
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владимир путин
зерновая сделка
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. В четверг Эрдоган заявил, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с Путиным, у него остаются надежды на возобновление "зерновой сделки". "Мы рассчитываем на то, что разговор состоится в ближайшие дни", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, когда планируется анонсированные Эрдоганом телефонные переговоры. По словам источника, одной из главных тем предстоящих переговоров будет возобновление "зерновой сделки". "Также будет обсужден предложенный Россией проект "газового хаба" и совместный с Катаром проект по переработке и доставке российского зерна нуждающимся странам Африки", - сказал источник.
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897156831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анкара (провинция), турция, владимир путин, зерновая сделка, в мире
Россия, Анкара (провинция), Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, В мире
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана в ближайшие дни
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
В четверг Эрдоган заявил, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с Путиным, у него остаются надежды на возобновление "зерновой сделки".
Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине
"Мы рассчитываем на то, что разговор состоится в ближайшие дни", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, когда планируется анонсированные Эрдоганом телефонные переговоры.
По словам источника, одной из главных тем предстоящих переговоров будет возобновление "зерновой сделки".
"Также будет обсужден предложенный Россией проект "газового хаба" и совместный с Катаром
проект по переработке и доставке российского зерна нуждающимся странам Африки", - сказал источник.
Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным