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Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2023
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09:51 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/turtsiya-1897938945.html
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2023
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Анкара рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:51
2023-09-22T09:51
россия
анкара (провинция)
турция
владимир путин
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. В четверг Эрдоган заявил, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с Путиным, у него остаются надежды на возобновление "зерновой сделки". "Мы рассчитываем на то, что разговор состоится в ближайшие дни", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, когда планируется анонсированные Эрдоганом телефонные переговоры. По словам источника, одной из главных тем предстоящих переговоров будет возобновление "зерновой сделки". "Также будет обсужден предложенный Россией проект "газового хаба" и совместный с Катаром проект по переработке и доставке российского зерна нуждающимся странам Африки", - сказал источник.
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897156831.html
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россия, анкара (провинция), турция, владимир путин, зерновая сделка, в мире
Россия, Анкара (провинция), Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, В мире
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана в ближайшие дни

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
В четверг Эрдоган заявил, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с Путиным, у него остаются надежды на возобновление "зерновой сделки".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине
19 сентября, 11:39
"Мы рассчитываем на то, что разговор состоится в ближайшие дни", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, когда планируется анонсированные Эрдоганом телефонные переговоры.
По словам источника, одной из главных тем предстоящих переговоров будет возобновление "зерновой сделки".
"Также будет обсужден предложенный Россией проект "газового хаба" и совместный с Катаром проект по переработке и доставке российского зерна нуждающимся странам Африки", - сказал источник.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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РоссияАнкара (провинция)ТурцияВладимир ПутинЗерновая сделкаВ мире
 
 
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