https://ria.ru/20230922/turtsiya-1897938945.html

Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2023

Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Анкара рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:51

2023-09-22T09:51

2023-09-22T09:51

россия

анкара (провинция)

турция

владимир путин

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. В четверг Эрдоган заявил, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с Путиным, у него остаются надежды на возобновление "зерновой сделки". "Мы рассчитываем на то, что разговор состоится в ближайшие дни", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, когда планируется анонсированные Эрдоганом телефонные переговоры. По словам источника, одной из главных тем предстоящих переговоров будет возобновление "зерновой сделки". "Также будет обсужден предложенный Россией проект "газового хаба" и совместный с Катаром проект по переработке и доставке российского зерна нуждающимся странам Африки", - сказал источник.

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897156831.html

https://ria.ru/20230911/erdogan-1895595350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, анкара (провинция), турция, владимир путин, зерновая сделка, в мире