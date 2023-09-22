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Россияне перечислили подорожавшие за последний месяц товары - РИА Новости, 22.09.2023
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11:24 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/tseny-1897959346.html
Россияне перечислили подорожавшие за последний месяц товары
Россияне перечислили подорожавшие за последний месяц товары - РИА Новости, 22.09.2023
Россияне перечислили подорожавшие за последний месяц товары
Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают 44% россиян, 26% – на молоко и молочную продукцию, четверть опрошенных (24%) заметили подорожание хлеба и... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:24
2023-09-22T11:24
фонд "общественное мнение"
россия
экономика
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают 44% россиян, 26% – на молоко и молочную продукцию, четверть опрошенных (24%) заметили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Почти каждый четвертый респондент (24%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за последний месяц, почти каждый третий (29%) - на рыбу и морепродукты, 26% - на молоко и молочную продукцию, столько же на сахар. Рост цен на яйца и плодоовощную продукцию заметили 20% и 18% соответственно. Кроме того, 44% заметили рост цен на мясо и птицу против 48% неделей ранее, 15% сообщили о подорожании растительного масла против 17% неделей ранее, 16% сообщили о росте цен на крупы и макаронные изделия, 8% сообщили о подорожании алкоголя, в то время как на прошлой неделе таковых было 11%. Из непродовольственных товаров, за последний месяц россияне отметили рост цен на моющие средства (14% против 17% неделей ранее), средства личной гигиены (13% против 16%), на одежду (23% против 26%), электронику и бытовую технику (18% против 20%), стройматериалы (22%), лекарства (31% против 35%), бензин (41%). Также, по данным 21% россиян, за последний месяц заметно выросли услуги на ЖКХ, 16% отметили подорожание медуслуг, когда как на прошлой неделе об этом сообщали 21% респондентов, 11% - услуг пассажирского транспорта, 12% - бытовых услуг. Опрос "ФОМнибус" проводился 15-17 сентября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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фонд "общественное мнение", россия, экономика
Фонд "Общественное мнение", Россия, Экономика
Россияне перечислили подорожавшие за последний месяц товары

ФОМ: 44% россиян заметили рост цен на мясо и птицу, 26% – на молоко

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛюди в гипермаркете в Санкт-Петербурге
Люди в гипермаркете в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Люди в гипермаркете в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают 44% россиян, 26% – на молоко и молочную продукцию, четверть опрошенных (24%) заметили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
Почти каждый четвертый респондент (24%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за последний месяц, почти каждый третий (29%) - на рыбу и морепродукты, 26% - на молоко и молочную продукцию, столько же на сахар. Рост цен на яйца и плодоовощную продукцию заметили 20% и 18% соответственно.
Кроме того, 44% заметили рост цен на мясо и птицу против 48% неделей ранее, 15% сообщили о подорожании растительного масла против 17% неделей ранее, 16% сообщили о росте цен на крупы и макаронные изделия, 8% сообщили о подорожании алкоголя, в то время как на прошлой неделе таковых было 11%.
Из непродовольственных товаров, за последний месяц россияне отметили рост цен на моющие средства (14% против 17% неделей ранее), средства личной гигиены (13% против 16%), на одежду (23% против 26%), электронику и бытовую технику (18% против 20%), стройматериалы (22%), лекарства (31% против 35%), бензин (41%).
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Также, по данным 21% россиян, за последний месяц заметно выросли услуги на ЖКХ, 16% отметили подорожание медуслуг, когда как на прошлой неделе об этом сообщали 21% респондентов, 11% - услуг пассажирского транспорта, 12% - бытовых услуг.
Опрос "ФОМнибус" проводился 15-17 сентября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
 
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