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Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей - РИА Новости, 22.09.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
23:18 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/tsentr-1898143384.html
Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей
Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей - РИА Новости, 22.09.2023
Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей
Центр выявления и поддержки одаренных детей, где круглый год смогут заниматься талантливые ребята из всех уголков региона, открыли в Белгородской области,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:18
2023-09-22T23:18
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
россия
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БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Центр выявления и поддержки одаренных детей, где круглый год смогут заниматься талантливые ребята из всех уголков региона, открыли в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Открыли сегодня кампус регионального центра выявления и поддержки одаренных детей", - написал Гладков. Губернатор напомнил о том, что два года назад по поручению президента РФ Владимира Путина в Белгородской области на территории образовательного комплекса "Алгоритм успеха" начал работу инновационный образовательный центр для одаренных детей. За это время Центр стал организатором и координатором региональных мероприятий, олимпиад, соревнований с годовым общим охватом 9500 школьников 5-11-х классов Белгородской области. Под эгидой Центра успешно стартовал ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов "Время 31-х" для старшеклассников. "Сегодня Центр провел первые занятия на базе собственного нового кампуса, который построили с опережением графика. За 15 месяцев строители возвели трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров, где круглый год смогут жить и заниматься талантливые дети из всех уголков области", - написал Гладков. Он рассказал, что в здании кампуса оборудован современный учебный комплекс с инженерным центром "Завод", лабораториями генетики и почвоведения, химико-биологических исследований, физики, киберфизических систем и нанотехнологий, а также учебными кабинетами. Есть обеденный и тренажерный залы, холлы для игр и занятий проектной деятельностью. На территории кампуса расположены спортивные площадки, зона воркаута, игровая зона, амфитеатр. "Когда мы обсуждали идею создания нового кампуса, мы хотели создать новый механизм поддержки и развития неподдельного интереса и практического знания о том, как устроиться во взрослой жизни на территории Белгородской области", - пояснил Гладков. Он добавил, что власти региона рассчитывают, что в тех образовательных проектах, которые будут реализовываться на территории кампуса, будут принимать участие областные университеты. "Но еще что более важно - в них будут участвовать наши крупные работодатели - крупные агрохолдинги, крупнейшие в стране предприятия, которые являются лидерами отраслей не только по стране, но и во всем мире. Мы очень хотим, чтобы наши дети, еще учась в школе, видели свою будущую взрослую траекторию", - подчеркнул губернатор. Глава региона выразил уверенность, что с открытием кампуса регионального центра выявления и поддержки одарённых детей открывается новая страница в развитии области.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, россия
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Россия
Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей

Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Центр выявления и поддержки одаренных детей, где круглый год смогут заниматься талантливые ребята из всех уголков региона, открыли в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Открыли сегодня кампус регионального центра выявления и поддержки одаренных детей", - написал Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Губернатор напомнил о том, что два года назад по поручению президента РФ Владимира Путина в Белгородской области на территории образовательного комплекса "Алгоритм успеха" начал работу инновационный образовательный центр для одаренных детей. За это время Центр стал организатором и координатором региональных мероприятий, олимпиад, соревнований с годовым общим охватом 9500 школьников 5-11-х классов Белгородской области. Под эгидой Центра успешно стартовал ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов "Время 31-х" для старшеклассников.
«
"Сегодня Центр провел первые занятия на базе собственного нового кампуса, который построили с опережением графика. За 15 месяцев строители возвели трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров, где круглый год смогут жить и заниматься талантливые дети из всех уголков области", - написал Гладков.
Он рассказал, что в здании кампуса оборудован современный учебный комплекс с инженерным центром "Завод", лабораториями генетики и почвоведения, химико-биологических исследований, физики, киберфизических систем и нанотехнологий, а также учебными кабинетами. Есть обеденный и тренажерный залы, холлы для игр и занятий проектной деятельностью. На территории кампуса расположены спортивные площадки, зона воркаута, игровая зона, амфитеатр.
«
"Когда мы обсуждали идею создания нового кампуса, мы хотели создать новый механизм поддержки и развития неподдельного интереса и практического знания о том, как устроиться во взрослой жизни на территории Белгородской области", - пояснил Гладков. Он добавил, что власти региона рассчитывают, что в тех образовательных проектах, которые будут реализовываться на территории кампуса, будут принимать участие областные университеты.
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"Но еще что более важно - в них будут участвовать наши крупные работодатели - крупные агрохолдинги, крупнейшие в стране предприятия, которые являются лидерами отраслей не только по стране, но и во всем мире. Мы очень хотим, чтобы наши дети, еще учась в школе, видели свою будущую взрослую траекторию", - подчеркнул губернатор.
Глава региона выразил уверенность, что с открытием кампуса регионального центра выявления и поддержки одарённых детей открывается новая страница в развитии области.
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