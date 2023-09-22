Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей
Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей
Белгород . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Центр выявления и поддержки одаренных детей, где круглый год смогут заниматься талантливые ребята из всех уголков региона, открыли в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Открыли сегодня кампус регионального центра выявления и поддержки одаренных детей", - написал Гладков.
Губернатор напомнил о том, что два года назад по поручению президента РФ Владимира Путина в Белгородской области на территории образовательного комплекса "Алгоритм успеха" начал работу инновационный образовательный центр для одаренных детей. За это время Центр стал организатором и координатором региональных мероприятий, олимпиад, соревнований с годовым общим охватом 9500 школьников 5-11-х классов Белгородской области. Под эгидой Центра успешно стартовал ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов "Время 31-х" для старшеклассников.
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"Сегодня Центр провел первые занятия на базе собственного нового кампуса, который построили с опережением графика. За 15 месяцев строители возвели трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров, где круглый год смогут жить и заниматься талантливые дети из всех уголков области", - написал Гладков.
Он рассказал, что в здании кампуса оборудован современный учебный комплекс с инженерным центром "Завод", лабораториями генетики и почвоведения, химико-биологических исследований, физики, киберфизических систем и нанотехнологий, а также учебными кабинетами. Есть обеденный и тренажерный залы, холлы для игр и занятий проектной деятельностью. На территории кампуса расположены спортивные площадки, зона воркаута, игровая зона, амфитеатр.
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"Когда мы обсуждали идею создания нового кампуса, мы хотели создать новый механизм поддержки и развития неподдельного интереса и практического знания о том, как устроиться во взрослой жизни на территории Белгородской области", - пояснил Гладков. Он добавил, что власти региона рассчитывают, что в тех образовательных проектах, которые будут реализовываться на территории кампуса, будут принимать участие областные университеты.
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"Но еще что более важно - в них будут участвовать наши крупные работодатели - крупные агрохолдинги, крупнейшие в стране предприятия, которые являются лидерами отраслей не только по стране, но и во всем мире. Мы очень хотим, чтобы наши дети, еще учась в школе, видели свою будущую взрослую траекторию", - подчеркнул губернатор.
Глава региона выразил уверенность, что с открытием кампуса регионального центра выявления и поддержки одарённых детей открывается новая страница в развитии области.