https://ria.ru/20230922/tsel-1898055742.html
Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России
Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России - РИА Новости, 22.09.2023
Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России
Самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью при их причастности к украинским атакам по России, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:53
2023-09-22T15:53
2023-09-22T17:51
в мире
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россия
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нато
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью при их причастности к украинским атакам по России, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Во время удара по Крыму и Севастополю из Средиземного моря выдвинулся самолет-разведчик принадлежности НАТО, который, скорее всего, и корректировал этот удар. На мой взгляд, этот и подобные самолеты-разведчики для нас должны стать законной целью для нашей ПВО и для наших ВВС и мы их должны сбивать с предупреждением страны, которой они принадлежат", — заявил он.Согласно данным портала Flightradar24, американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, вылетев с Сицилии в 9:31 мск, во время украинской ракетной атаки по Севастополю барражировал над Румынией.Сегодня Киев нанес ракетный удар по Севастополю, российское ПВО сбило пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.
https://ria.ru/20230922/vozmezdie-1898050523.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898052669.html
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в мире, севастополь, россия, донецкая народная республика, ян гагин, нато, flightradar24, boeing p-8a poseidon
В мире, Севастополь, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, НАТО, Flightradar24, Boeing P-8A Poseidon
Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России
Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России и ПВО