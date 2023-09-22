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"Аэрофлот" поучаствовал в проекте по очистке туристических троп на Алтае

"Аэрофлот" поучаствовал в проекте по очистке туристических троп на Алтае - РИА Новости, 22.09.2023

"Аэрофлот" поучаствовал в проекте по очистке туристических троп на Алтае

Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключила соглашение с туристическим оператором "Клуб Странник", в рамках которого был организован совместный экологический... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:52

2023-09-22T14:52

2023-09-22T14:52

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 сен – ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключила соглашение с туристическим оператором "Клуб Странник", в рамках которого был организован совместный экологический проект по очистке туристических троп в горах Алтая. В проекте участвовало 30 волонтеров, приехавших из разных регионов России. "Аэрофлот" в рамках соглашения взял на себя расходы по перевозке туристов-волонтеров на Алтай, а туроператор предоставил оборудование и гидов. Ключевая цель проекта — сохранение природного наследия и биоразнообразия. Горный Алтай – один из красивейших регионов России с уникальным природным комплексом, сочетающим в себе горную тайгу, альпийские луга, высокогорную тундру и степи. Это дом для редких видов животных, таких как снежный барс, манул, орлан-белохвост и многих других. Уникальные красоты и первозданная природа этих мест делают Алтай популярным направлением для отдыха на природе и активного туризма. Работа по очистке туристических троп длилась семь дней по маршруту от села Чибит до Шавлинских озер, добраться до которых возможно исключительно пешком или на лошадях. Общая длина очищенной тропы составила около 80 километров. Волонтеры собирали не только сезонный мусор, но и множественные захоронения железных банок, стекла и пластика. Благодаря совместному проекту, удалось собрать порядка 500 килограммов мусора. Помимо сбора мусора волонтеры также обустраивали туристические стоянки. Были оборудованы специально предназначенные для разведения костра места, а также установлены таблички с указанием маршрута, GPS-точками и призывом сохранять горы в чистоте. Данный проект является частью программы "Аэрофлота" в области устойчивого развития. Компания стремится вносить вклад в национальные цели по защите экологии, а также в реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Компания выделила для себя пять приоритетных целей, среди которых ЦУР 13 "Борьба с изменением климата" и ЦУР 12 "Ответственное потребление и производство". Осознавая ответственность перед обществом, "Аэрофлот" ведет активную работу в сфере благополучия окружающей среды и привержен принципам устойчивого развития. Авиакомпания на постоянной основе предпринимает меры, которые помогают снизить нагрузку на окружающую среду, разумно использовать природные ресурсы и бороться с изменением климата. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы