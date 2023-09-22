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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.09.2023
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13:23 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/trevoga-1897996337.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:23
2023-09-22T13:23
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, в Николаевской области сигнал тревоги прозвучал в 13.08 (совпадает с мск), в Харьковской – около получаса назад и длится до сих пор. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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в мире, николаевская область, украина
В мире, Николаевская область, Украина
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, в Николаевской области сигнал тревоги прозвучал в 13.08 (совпадает с мск), в Харьковской – около получаса назад и длится до сих пор.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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