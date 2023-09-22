https://ria.ru/20230922/transport-1898121392.html

Общественный транспорт в Рыбинске заменят к весне

Общественный транспорт в Рыбинске заменят к весне - РИА Новости, 22.09.2023

Общественный транспорт в Рыбинске заменят к весне

Замену общественного транспорта в Рыбинске и Рыбинском районе Ярославской области планируют провести с февраля по апрель-май 2024 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:20

2023-09-22T20:20

2023-09-22T20:20

ярославская область

рыбинск

рыбинский район

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Замену общественного транспорта в Рыбинске и Рыбинском районе Ярославской области планируют провести с февраля по апрель-май 2024 года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Сейчас готовим изменения, которые будут вынесены на обсуждение в областную думу 3 октября. Думаем нарастить региональный бюджет еще более чем на 2 миллиарда рублей - к тем 130 миллиардам, которые сейчас есть", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По его словам, будет решено большое количество вопросов, в том числе по обновлению общественного транспорта. "Скорректируем бюджет и приступим к торгам. Подрядчики, которые выиграют, должны будут дальше отработать с заводами, привезти автобусы. Замену транспорта в Рыбинске и Рыбинском районе планируем где-то с февраля по апрель-май", - отметил глава региона. Изменениями предусмотрено, что в Рыбинск и Рыбинский район будет поставлено более 100 единиц техники. Далее, по словам Михаила Евраева, аналогичные изменения произойдут и в других муниципальных образованиях области. Решить вопрос с заменой общественного транспорта правительство региона планирует поэтапно за два года. С апреля этого года в регионе стартовал процесс обновления подвижного состава в рамках модернизации правительством области системы общественного транспорта.

https://ria.ru/20230919/programma-1897311278.html

рыбинск

рыбинский район

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рыбинск, рыбинский район, михаил евраев, ярославская область