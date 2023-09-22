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Общественный транспорт в Рыбинске заменят к весне - РИА Новости, 22.09.2023
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Ярославская область
 
20:20 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/transport-1898121392.html
Общественный транспорт в Рыбинске заменят к весне
Общественный транспорт в Рыбинске заменят к весне - РИА Новости, 22.09.2023
Общественный транспорт в Рыбинске заменят к весне
Замену общественного транспорта в Рыбинске и Рыбинском районе Ярославской области планируют провести с февраля по апрель-май 2024 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:20
2023-09-22T20:20
ярославская область
рыбинск
рыбинский район
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Замену общественного транспорта в Рыбинске и Рыбинском районе Ярославской области планируют провести с февраля по апрель-май 2024 года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Сейчас готовим изменения, которые будут вынесены на обсуждение в областную думу 3 октября. Думаем нарастить региональный бюджет еще более чем на 2 миллиарда рублей - к тем 130 миллиардам, которые сейчас есть", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По его словам, будет решено большое количество вопросов, в том числе по обновлению общественного транспорта. "Скорректируем бюджет и приступим к торгам. Подрядчики, которые выиграют, должны будут дальше отработать с заводами, привезти автобусы. Замену транспорта в Рыбинске и Рыбинском районе планируем где-то с февраля по апрель-май", - отметил глава региона. Изменениями предусмотрено, что в Рыбинск и Рыбинский район будет поставлено более 100 единиц техники. Далее, по словам Михаила Евраева, аналогичные изменения произойдут и в других муниципальных образованиях области. Решить вопрос с заменой общественного транспорта правительство региона планирует поэтапно за два года. С апреля этого года в регионе стартовал процесс обновления подвижного состава в рамках модернизации правительством области системы общественного транспорта.
https://ria.ru/20230919/programma-1897311278.html
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рыбинск, рыбинский район, михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Рыбинск, Рыбинский район, Михаил Евраев, Ярославская область

Общественный транспорт в Рыбинске заменят к весне

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАвтобусы
Автобусы - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Замену общественного транспорта в Рыбинске и Рыбинском районе Ярославской области планируют провести с февраля по апрель-май 2024 года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Сейчас готовим изменения, которые будут вынесены на обсуждение в областную думу 3 октября. Думаем нарастить региональный бюджет еще более чем на 2 миллиарда рублей - к тем 130 миллиардам, которые сейчас есть", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По его словам, будет решено большое количество вопросов, в том числе по обновлению общественного транспорта.
«
"Скорректируем бюджет и приступим к торгам. Подрядчики, которые выиграют, должны будут дальше отработать с заводами, привезти автобусы. Замену транспорта в Рыбинске и Рыбинском районе планируем где-то с февраля по апрель-май", - отметил глава региона.
Изменениями предусмотрено, что в Рыбинск и Рыбинский район будет поставлено более 100 единиц техники. Далее, по словам Михаила Евраева, аналогичные изменения произойдут и в других муниципальных образованиях области. Решить вопрос с заменой общественного транспорта правительство региона планирует поэтапно за два года.
С апреля этого года в регионе стартовал процесс обновления подвижного состава в рамках модернизации правительством области системы общественного транспорта.
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Ярославская областьРыбинскРыбинский районМихаил ЕвраевЯрославская область
 
 
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