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Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта - РИА Новости, 22.09.2023
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17:44 22.09.2023 (обновлено: 17:52 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта - РИА Новости, 22.09.2023
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, в социальной сети Х предположил, что его аккаунт накануне взломал сын нынешнего американского президента Джо... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:44
2023-09-22T17:52
в мире
технологии
сша
дональд трамп-младший
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, в социальной сети Х предположил, что его аккаунт накануне взломал сын нынешнего американского президента Джо Байдена Хантер. Накануне неизвестные опубликовали в аккаунте фейковое сообщение о смерти экс-главы государства, а также от имени Трампа-младшего заявили о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году. Сейчас соответствующий пост удален, при этом неизвестно, вернул ли Трамп-младший себе контроль над аккаунтом. "Я вернулся... Хантер Байден, должно быть, взломал мой аккаунт", - говорится в новом сообщении в аккаунте сына экс-президента.
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в мире, технологии, сша, дональд трамп-младший, хантер байден
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп-младший, Хантер Байден
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта

Трамп-младший заявил, что его аккаунт в сети X мог взломать Хантер Байден

© AP Photo / Mark HumphreyДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Mark Humphrey
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, в социальной сети Х предположил, что его аккаунт накануне взломал сын нынешнего американского президента Джо Байдена Хантер.
Накануне неизвестные опубликовали в аккаунте фейковое сообщение о смерти экс-главы государства, а также от имени Трампа-младшего заявили о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году. Сейчас соответствующий пост удален, при этом неизвестно, вернул ли Трамп-младший себе контроль над аккаунтом.
"Я вернулся... Хантер Байден, должно быть, взломал мой аккаунт", - говорится в новом сообщении в аккаунте сына экс-президента.
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В миреТехнологииСШАДональд Трамп-младшийХантер Байден
 
 
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