https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html

Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта

Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта - РИА Новости, 22.09.2023

Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, в социальной сети Х предположил, что его аккаунт накануне взломал сын нынешнего американского президента Джо... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:44

2023-09-22T17:44

2023-09-22T17:52

в мире

технологии

сша

дональд трамп-младший

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, в социальной сети Х предположил, что его аккаунт накануне взломал сын нынешнего американского президента Джо Байдена Хантер. Накануне неизвестные опубликовали в аккаунте фейковое сообщение о смерти экс-главы государства, а также от имени Трампа-младшего заявили о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году. Сейчас соответствующий пост удален, при этом неизвестно, вернул ли Трамп-младший себе контроль над аккаунтом. "Я вернулся... Хантер Байден, должно быть, взломал мой аккаунт", - говорится в новом сообщении в аккаунте сына экс-президента.

https://ria.ru/20230917/tramp-1896831948.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, сша, дональд трамп-младший, хантер байден