https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта - РИА Новости, 22.09.2023
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, в социальной сети Х предположил, что его аккаунт накануне взломал сын нынешнего американского президента Джо... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:44
2023-09-22T17:44
2023-09-22T17:52
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технологии
сша
дональд трамп-младший
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, в социальной сети Х предположил, что его аккаунт накануне взломал сын нынешнего американского президента Джо Байдена Хантер. Накануне неизвестные опубликовали в аккаунте фейковое сообщение о смерти экс-главы государства, а также от имени Трампа-младшего заявили о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году. Сейчас соответствующий пост удален, при этом неизвестно, вернул ли Трамп-младший себе контроль над аккаунтом. "Я вернулся... Хантер Байден, должно быть, взломал мой аккаунт", - говорится в новом сообщении в аккаунте сына экс-президента.
https://ria.ru/20230917/tramp-1896831948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, дональд трамп-младший, хантер байден
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп-младший, Хантер Байден
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
Трамп-младший заявил, что его аккаунт в сети X мог взломать Хантер Байден