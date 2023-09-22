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ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Токмаку, заявил Рогов - РИА Новости, 22.09.2023
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15:25 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/tokmak-1898048358.html
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Токмаку, заявил Рогов
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Токмаку, заявил Рогов - РИА Новости, 22.09.2023
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Токмаку, заявил Рогов
Средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Токмаку в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:25
2023-09-22T15:25
токмак
запорожская область
россия
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Токмаку в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В городе Токмак Запорожской области сработала система ПВО Вооружённых сил РФ. Информация о жертвах и разрушениях не поступала", - написал Рогов. В комментарии РИА Новости он уточнил, что, предположительно, удар был нанесен ракетой. Обстоятельства уточняются. Накануне в администрации Запорожской области сообщили о двух выпущенных в 18.50 мск по Токмаку ракетах, обе были сбиты.
https://ria.ru/20230921/ataka-1897894098.html
https://ria.ru/20230922/rakety-1898023277.html
токмак
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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, происшествия
Токмак, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Происшествия
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Токмаку, заявил Рогов

Рогов: в городе Токмак Запорожской области сработала система ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ
Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости
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Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Токмаку в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"В городе Токмак Запорожской области сработала система ПВО Вооружённых сил РФ. Информация о жертвах и разрушениях не поступала", - написал Рогов.
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Российская ПВО отразила ракетную атаку Украины на Токмак
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В комментарии РИА Новости он уточнил, что, предположительно, удар был нанесен ракетой. Обстоятельства уточняются.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили о двух выпущенных в 18.50 мск по Токмаку ракетах, обе были сбиты.
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ТокмакЗапорожская областьРоссияВладимир РоговПроисшествия
 
 
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