https://ria.ru/20230922/tokmak-1898048358.html

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Токмаку, заявил Рогов

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Токмаку, заявил Рогов - РИА Новости, 22.09.2023

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Токмаку, заявил Рогов

Средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Токмаку в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:25

2023-09-22T15:25

2023-09-22T15:25

токмак

запорожская область

россия

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Токмаку в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В городе Токмак Запорожской области сработала система ПВО Вооружённых сил РФ. Информация о жертвах и разрушениях не поступала", - написал Рогов. В комментарии РИА Новости он уточнил, что, предположительно, удар был нанесен ракетой. Обстоятельства уточняются. Накануне в администрации Запорожской области сообщили о двух выпущенных в 18.50 мск по Токмаку ракетах, обе были сбиты.

https://ria.ru/20230921/ataka-1897894098.html

https://ria.ru/20230922/rakety-1898023277.html

токмак

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, происшествия