https://ria.ru/20230922/tevanyan-1897964575.html

Адвокат Теваняна заявил, что его не пускают к армянскому оппозиционеру

Адвокат Теваняна заявил, что его не пускают к армянскому оппозиционеру - РИА Новости, 22.09.2023

Адвокат Теваняна заявил, что его не пускают к армянскому оппозиционеру

Адвокат задержанного в пятницу в Ереване лидера оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраника Теваняна Ованнес Худоян сообщил, что его не пускают к... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:41

2023-09-22T11:41

2023-09-22T11:49

ситуация в нагорном карабахе

ереван

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Адвокат задержанного в пятницу в Ереване лидера оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраника Теваняна Ованнес Худоян сообщил, что его не пускают к подзащитному. "В настоящий момент Теванян находится в здании Следственного комитета. Я представился адвокатом для защиты его интересов. С ним мне в Следственном комитете встретиться не позволяют. Теваняна лишили юридической помощи, препятствуют моей профессиональной деятельности", - написал Худоян в соцсетях. Теванян был задержан утром во время акции протеста в Ереване. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897652130.html

ереван

армения

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ситуация в нагорном карабахе, ереван, в мире, армения