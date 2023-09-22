https://ria.ru/20230922/tevanyan-1897964575.html
Адвокат Теваняна заявил, что его не пускают к армянскому оппозиционеру
Адвокат Теваняна заявил, что его не пускают к армянскому оппозиционеру - РИА Новости, 22.09.2023
Адвокат Теваняна заявил, что его не пускают к армянскому оппозиционеру
Адвокат задержанного в пятницу в Ереване лидера оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраника Теваняна Ованнес Худоян сообщил, что его не пускают к... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:41
2023-09-22T11:41
2023-09-22T11:49
ситуация в нагорном карабахе
ереван
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Адвокат задержанного в пятницу в Ереване лидера оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраника Теваняна Ованнес Худоян сообщил, что его не пускают к подзащитному. "В настоящий момент Теванян находится в здании Следственного комитета. Я представился адвокатом для защиты его интересов. С ним мне в Следственном комитете встретиться не позволяют. Теваняна лишили юридической помощи, препятствуют моей профессиональной деятельности", - написал Худоян в соцсетях. Теванян был задержан утром во время акции протеста в Ереване. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897652130.html
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ситуация в нагорном карабахе, ереван, в мире, армения
Ситуация в Нагорном Карабахе, Ереван, В мире, Армения
Адвокат Теваняна заявил, что его не пускают к армянскому оппозиционеру
Адвокат лидера блока "Мать-Армения" Теваняна заявил, что его не пускают к нему