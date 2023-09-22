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В ЛНР вынесли приговор двум жителям Украины, планировавшим теракт - РИА Новости, 22.09.2023
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10:49 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/terakt-1897951374.html
В ЛНР вынесли приговор двум жителям Украины, планировавшим теракт
В ЛНР вынесли приговор двум жителям Украины, планировавшим теракт - РИА Новости, 22.09.2023
В ЛНР вынесли приговор двум жителям Украины, планировавшим теракт
Двух жителей Украины, планировавших теракт в Сватовском районе Луганской народной республики, осудили на 5 и 7 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:49
2023-09-22T10:49
луганская народная республика
россия
украина
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Двух жителей Украины, планировавших теракт в Сватовском районе Луганской народной республики, осудили на 5 и 7 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ЛНР. "УФСБ России по Луганской народной республике пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, готовивших террористический акт", - сообщили в ведомстве. По данным следствия, злоумышленники, "придерживаясь радикальных националистических убеждений", намеревались осуществить подрыв взрывного устройства в одном из административных зданий для дестабилизации деятельности органов власти республики для устрашения населения. "На основании собранных СО УФСБ России по ЛНР доказательств решением Южного окружного военного суда вынесен обвинительный приговор за приготовление к преступлению, предусмотренному ст. 205 УК РФ "Террористический акт", виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 и 7 лет соответственно. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.
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луганская народная республика, россия, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Происшествия
В ЛНР вынесли приговор двум жителям Украины, планировавшим теракт

Два жителя Украины, планировавших теракт в ЛНР, получили до семи лет колонии

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Двух жителей Украины, планировавших теракт в Сватовском районе Луганской народной республики, осудили на 5 и 7 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ЛНР.
"УФСБ России по Луганской народной республике пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, готовивших террористический акт", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, злоумышленники, "придерживаясь радикальных националистических убеждений", намеревались осуществить подрыв взрывного устройства в одном из административных зданий для дестабилизации деятельности органов власти республики для устрашения населения.
"На основании собранных СО УФСБ России по ЛНР доказательств решением Южного окружного военного суда вынесен обвинительный приговор за приготовление к преступлению, предусмотренному ст. 205 УК РФ "Террористический акт", виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 и 7 лет соответственно. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.
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Луганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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