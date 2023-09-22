https://ria.ru/20230922/svo-1897979352.html

Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле

Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.09.2023

Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле

Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:31

2023-09-22T12:31

2023-09-22T12:53

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896548456_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_c5686b58bc7723ae1a3996cebee9fed8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы тем временем продолжаем нашу специальную военную операцию, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами мы сами поставили", - сказал он.

https://ria.ru/20230921/vyplaty-1897891203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, безопасность