https://ria.ru/20230922/svo-1897979352.html
Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле
Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.09.2023
Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле
Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:31
2023-09-22T12:31
2023-09-22T12:53
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы тем временем продолжаем нашу специальную военную операцию, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами мы сами поставили", - сказал он.
https://ria.ru/20230921/vyplaty-1897891203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле
Песков: Россия будет продолжать СВО, чтобы выполнить поставленные задачи