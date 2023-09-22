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Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 22.09.2023 (обновлено: 12:53 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/svo-1897979352.html
Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле
Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.09.2023
Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле
Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:31
2023-09-22T12:53
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы тем временем продолжаем нашу специальную военную операцию, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами мы сами поставили", - сказал он.
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Россия будет продолжать СВО, заявили в Кремле

Песков: Россия будет продолжать СВО, чтобы выполнить поставленные задачи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы тем временем продолжаем нашу специальную военную операцию, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами мы сами поставили", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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