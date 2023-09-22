"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины
Читатели "Гуанча" предложили Украине немедленно сдаться России
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читателей китайского портала "Гуанча" шокировала ситуация вокруг Украины, связанная с запретом импорта зерна рядом восточноевропейских стран и иском Киева, поданного в ВТО против них.
Комментаторы предложили свои варианты исхода для Украины и ее нынешнего руководства.
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"Лучший выход для Украины — немедленно сложить оружие и полностью сдаться России. Иначе вы в итоге ничего не получите, станете козлом отпущения Запада, а ваша страна будет разорена!" — указал один из читателей.
"Кошмар Зеленского, в котором его все бросили, только начался", — отметил второй.
"Польша должна воспользоваться этой возможностью, чтобы завоевать западную часть Украины. В конце концов, эта страна больше никому не нужна", — предложил третий.
"Отсутствие прогресса на поле боя ранило сердца Соединенных Штатов и Евросоюза. Теперь три страны судятся с Украиной. Если не будет побед, проблемы будут увеличиваться. Киеву следует уже понять, что он просто пешка", — прокомментировал четвертый.
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"Меньше чем через год бывшие братья отправятся в суд? Кстати, разве этот суд не закрылся из-за нехватки судей, вызванной США? Даже если его откроют, впереди у него столько дел, поскольку наверняка действует принцип: "Кто первым пришел, того первым и обслужат". Зеленский все больше и больше становится похожим на восточноевропейскую мужскую версию жены, уставшей от трагических историй", — подытожил пользователь.
В последние дни отношения двух восточноевропейских стран существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна со стороны Варшавы. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
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