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"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины - РИА Новости, 22.09.2023
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17:05 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sudba-1898075129.html
"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины
"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины - РИА Новости, 22.09.2023
"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины
Читателей китайского портала "Гуанча" шокировала ситуация вокруг Украины, связанная с запретом импорта зерна рядом восточноевропейских стран и иском Киева,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:05
2023-09-22T17:05
украина
киев
россия
всемирная торговая организация (вто)
в мире
польша
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читателей китайского портала "Гуанча" шокировала ситуация вокруг Украины, связанная с запретом импорта зерна рядом восточноевропейских стран и иском Киева, поданного в ВТО против них.Комментаторы предложили свои варианты исхода для Украины и ее нынешнего руководства.&quot;Лучший выход для Украины — немедленно сложить оружие и полностью сдаться России. Иначе вы в итоге ничего не получите, станете козлом отпущения Запада, а ваша страна будет разорена!&quot; — указал один из читателей."Кошмар Зеленского, в котором его все бросили, только начался", — отметил второй."Польша должна воспользоваться этой возможностью, чтобы завоевать западную часть Украины. В конце концов, эта страна больше никому не нужна", — предложил третий."Отсутствие прогресса на поле боя ранило сердца Соединенных Штатов и Евросоюза. Теперь три страны судятся с Украиной. Если не будет побед, проблемы будут увеличиваться. Киеву следует уже понять, что он просто пешка", — прокомментировал четвертый.&quot;Меньше чем через год бывшие братья отправятся в суд? Кстати, разве этот суд не закрылся из-за нехватки судей, вызванной США? Даже если его откроют, впереди у него столько дел, поскольку наверняка действует принцип: &quot;Кто первым пришел, того первым и обслужат&quot;. Зеленский все больше и больше становится похожим на восточноевропейскую мужскую версию жены, уставшей от трагических историй&quot;, — подытожил пользователь.В последние дни отношения двух восточноевропейских стран существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна со стороны Варшавы. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, киев, россия, всемирная торговая организация (вто), в мире, польша
Украина, Киев, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Польша
"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины

Читатели "Гуанча" предложили Украине немедленно сдаться России

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читателей китайского портала "Гуанча" шокировала ситуация вокруг Украины, связанная с запретом импорта зерна рядом восточноевропейских стран и иском Киева, поданного в ВТО против них.
Комментаторы предложили свои варианты исхода для Украины и ее нынешнего руководства.
«

"Лучший выход для Украины — немедленно сложить оружие и полностью сдаться России. Иначе вы в итоге ничего не получите, станете козлом отпущения Запада, а ваша страна будет разорена!" — указал один из читателей.

"Кошмар Зеленского, в котором его все бросили, только начался", — отметил второй.
"Польша должна воспользоваться этой возможностью, чтобы завоевать западную часть Украины. В конце концов, эта страна больше никому не нужна", — предложил третий.
"Отсутствие прогресса на поле боя ранило сердца Соединенных Штатов и Евросоюза. Теперь три страны судятся с Украиной. Если не будет побед, проблемы будут увеличиваться. Киеву следует уже понять, что он просто пешка", — прокомментировал четвертый.
«

"Меньше чем через год бывшие братья отправятся в суд? Кстати, разве этот суд не закрылся из-за нехватки судей, вызванной США? Даже если его откроют, впереди у него столько дел, поскольку наверняка действует принцип: "Кто первым пришел, того первым и обслужат". Зеленский все больше и больше становится похожим на восточноевропейскую мужскую версию жены, уставшей от трагических историй", — подытожил пользователь.

В последние дни отношения двух восточноевропейских стран существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна со стороны Варшавы. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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