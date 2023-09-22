https://ria.ru/20230922/sudba-1898075129.html

"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины

"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины - РИА Новости, 22.09.2023

"Кошмар только начался". В Сети описали шокирующую судьбу Украины

Читателей китайского портала "Гуанча" шокировала ситуация вокруг Украины, связанная с запретом импорта зерна рядом восточноевропейских стран и иском Киева,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:05

2023-09-22T17:05

2023-09-22T17:05

украина

киев

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всемирная торговая организация (вто)

в мире

польша

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читателей китайского портала "Гуанча" шокировала ситуация вокруг Украины, связанная с запретом импорта зерна рядом восточноевропейских стран и иском Киева, поданного в ВТО против них.Комментаторы предложили свои варианты исхода для Украины и ее нынешнего руководства."Лучший выход для Украины — немедленно сложить оружие и полностью сдаться России. Иначе вы в итоге ничего не получите, станете козлом отпущения Запада, а ваша страна будет разорена!" — указал один из читателей."Кошмар Зеленского, в котором его все бросили, только начался", — отметил второй."Польша должна воспользоваться этой возможностью, чтобы завоевать западную часть Украины. В конце концов, эта страна больше никому не нужна", — предложил третий."Отсутствие прогресса на поле боя ранило сердца Соединенных Штатов и Евросоюза. Теперь три страны судятся с Украиной. Если не будет побед, проблемы будут увеличиваться. Киеву следует уже понять, что он просто пешка", — прокомментировал четвертый."Меньше чем через год бывшие братья отправятся в суд? Кстати, разве этот суд не закрылся из-за нехватки судей, вызванной США? Даже если его откроют, впереди у него столько дел, поскольку наверняка действует принцип: "Кто первым пришел, того первым и обслужат". Зеленский все больше и больше становится похожим на восточноевропейскую мужскую версию жены, уставшей от трагических историй", — подытожил пользователь.В последние дни отношения двух восточноевропейских стран существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна со стороны Варшавы. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, киев, россия, всемирная торговая организация (вто), в мире, польша