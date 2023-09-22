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Боевик "Азова"*, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года - РИА Новости, 22.09.2023
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14:50 22.09.2023 (обновлено: 14:54 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/sud-1898033277.html
Боевик "Азова"*, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года
Боевик "Азова"*, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года - РИА Новости, 22.09.2023
Боевик "Азова"*, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года
Верховный суд ДНР осудил на 22 года лишения свободы боевика батальона "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:50
2023-09-22T14:54
мариуполь
донецкая народная республика
россия
андрей барабанов
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 22 года лишения свободы боевика батальона "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего стрелка-гранатометчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* Андрея Барабанова… Приговорил к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. В суде было установлено, что в апреле 2022 года Барабанов находился на боевой позиции в многоквартирном жилом доме по проспекту Победы в Мариуполе. Он увидел идущего по улице гражданского и расстрелял его из автомата. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Барабанов признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещённая в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html
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мариуполь
донецкая народная республика
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, андрей барабанов, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Барабанов, Происшествия
Боевик "Азова"*, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года

Суд в ДНР осудил на 22 года боевика "Азова", расстрелявшего жителя Мариуполя

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 22 года лишения свободы боевика батальона "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего стрелка-гранатометчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* Андрея Барабанова… Приговорил к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе
13:18
В суде было установлено, что в апреле 2022 года Барабанов находился на боевой позиции в многоквартирном жилом доме по проспекту Победы в Мариуполе. Он увидел идущего по улице гражданского и расстрелял его из автомата. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Барабанов признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
* Запрещённая в России террористическая организация.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В ДНР осудили украинских морпехов, расстрелявших жителей Мариуполя
20 сентября, 17:45
 
МариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей БарабановПроисшествия
 
 
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