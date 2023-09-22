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Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25 - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/su-25-1898102319.html
Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25
Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25 - РИА Новости, 22.09.2023
Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25
Украинский штурмовик Су-25 сбит в Запорожской области с переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:49
2023-09-22T18:49
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
су-25
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинский штурмовик Су-25 сбит в Запорожской области с переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "ВВС ВСУ не досчиталась ещё одного Су-25", - написал Рогов. По его словам, штурмовик сбит на гуляйпольском направлении Запорожского фронта гвардейцами 38-й мотострелковой бригады ВС РФ при помощи ПЗРК. "Ведутся поиски пилота", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230831/piloty-1893291736.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-25, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Су-25, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25

Рогов: в Запорожской области из ПЗРК сбили Су-25 Воздушных сил Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинский штурмовик Су-25 сбит в Запорожской области с переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"ВВС ВСУ не досчиталась ещё одного Су-25", - написал Рогов. По его словам, штурмовик сбит на гуляйпольском направлении Запорожского фронта гвардейцами 38-й мотострелковой бригады ВС РФ при помощи ПЗРК.
"Ведутся поиски пилота", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСу-25УкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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