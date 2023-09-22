https://ria.ru/20230922/su-25-1898102319.html
Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25
Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25 - РИА Новости, 22.09.2023
Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25
Украинский штурмовик Су-25 сбит в Запорожской области с переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:49
2023-09-22T18:49
2023-09-22T18:49
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
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су-25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинский штурмовик Су-25 сбит в Запорожской области с переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "ВВС ВСУ не досчиталась ещё одного Су-25", - написал Рогов. По его словам, штурмовик сбит на гуляйпольском направлении Запорожского фронта гвардейцами 38-й мотострелковой бригады ВС РФ при помощи ПЗРК. "Ведутся поиски пилота", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230831/piloty-1893291736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25
Рогов: в Запорожской области из ПЗРК сбили Су-25 Воздушных сил Украины