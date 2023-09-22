https://ria.ru/20230922/su-25-1898102319.html

Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25

Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25 - РИА Новости, 22.09.2023

Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25

Украинский штурмовик Су-25 сбит в Запорожской области с переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:49

2023-09-22T18:49

2023-09-22T18:49

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинский штурмовик Су-25 сбит в Запорожской области с переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "ВВС ВСУ не досчиталась ещё одного Су-25", - написал Рогов. По его словам, штурмовик сбит на гуляйпольском направлении Запорожского фронта гвардейцами 38-й мотострелковой бригады ВС РФ при помощи ПЗРК. "Ведутся поиски пилота", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230831/piloty-1893291736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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