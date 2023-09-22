https://ria.ru/20230922/strany-1898114150.html

Эксперт: Зеленский выглядел огорченным, потому что ряд стран не осудили СВО

Эксперт: Зеленский выглядел огорченным, потому что ряд стран не осудили СВО - РИА Новости, 22.09.2023

Эксперт: Зеленский выглядел огорченным, потому что ряд стран не осудили СВО

Владимир Зеленский на заседании ООН в Нью-Йорке выглядел уставшим и разочарованным, он, возможно, надеялся, что страны осудят специальную военную операцию на... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:47

2023-09-22T19:47

2023-09-22T19:47

россия

владимир зеленский

оон

нато

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нью-йорк (город)

владимир путин

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании ООН в Нью-Йорке выглядел уставшим и разочарованным, он, возможно, надеялся, что страны осудят специальную военную операцию на Украине, но на деле ряд государств поставили свои интересы выше, а также установили более тесные экономические связи с Россией, считает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. "На заседании Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке он (Владимир Зеленский) выглядел уставшим, разочарованным и временами разгневанным", - считает Белл, его статья опубликована на сайте телеканала Sky News. Там отмечается, что Зеленский, возможно, надеялся, что "основополагающие принципы ООН приведут к широкому осуждению" специальной военной операции на Украине. "Однако не только ряд государств явно ставят свои интересы выше коллективного мира и безопасности - многие из них за последний год установили более тесные экономические связи с Россией, - но и Иран воспользовался возможностью покритиковать США за вмешательство и затягивание конфликта", - добавляет Белл. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898070318.html

https://ria.ru/20230922/buduschee-1898065151.html

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россия, владимир зеленский, оон, нато, украина, нью-йорк (город), владимир путин