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Стелу памяти павшим участникам СВО открыли в Астрахани - РИА Новости, 22.09.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
12:55 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/stela-1897987794.html
Стелу памяти павшим участникам СВО открыли в Астрахани
Стелу памяти павшим участникам СВО открыли в Астрахани - РИА Новости, 22.09.2023
Стелу памяти павшим участникам СВО открыли в Астрахани
Стелу памяти погибшим участникам специальной военной операции открыли в школе в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:55
2023-09-22T12:55
астраханская область
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Стелу памяти погибшим участникам специальной военной операции открыли в школе в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Монумент, на котором запечатлены лица защитников Отечества, установили в школе №32 в Астрахани", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы регионального филиала фонда "Защитники Отечества", ученики организовали трогательную театральную постановку, посвященную памяти невернувшихся бойцов, рассказали стихи и поблагодарили ветеранов спецоперации. После минуты молчания присутствующие на мероприятии возложили к стелле цветы и бумажных журавлей, сделанных детьми. "Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим", - процитировал слова маршала Советского Союза Константина Рокоссовского руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Игорь Болотников. Он также поблагодарил руководство города и системы образования за внимание, оказываемое ветеранам спецоперации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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астраханская область
Астраханская область, Астраханская область

Стелу памяти павшим участникам СВО открыли в Астрахани

© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской областиСтела памяти погибшим участникам специальной военной операции в школе №32 в Астрахани
Стела памяти погибшим участникам специальной военной операции в школе №32 в Астрахани - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
Стела памяти погибшим участникам специальной военной операции в школе №32 в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Стелу памяти погибшим участникам специальной военной операции открыли в школе в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Монумент, на котором запечатлены лица защитников Отечества, установили в школе №32 в Астрахани", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального филиала фонда "Защитники Отечества", ученики организовали трогательную театральную постановку, посвященную памяти невернувшихся бойцов, рассказали стихи и поблагодарили ветеранов спецоперации.
После минуты молчания присутствующие на мероприятии возложили к стелле цветы и бумажных журавлей, сделанных детьми.
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской областиСтела памяти погибшим участникам специальной военной операции в школе №32 в Астрахани
Стела памяти погибшим участникам специальной военной операции в школе №32 в Астрахани - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
Стела памяти погибшим участникам специальной военной операции в школе №32 в Астрахани
"Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим", - процитировал слова маршала Советского Союза Константина Рокоссовского руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Игорь Болотников.
Он также поблагодарил руководство города и системы образования за внимание, оказываемое ветеранам спецоперации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Героям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки
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