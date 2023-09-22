https://ria.ru/20230922/sredstva-1898122893.html

СМИ: Маккарти хочет вывести средства на подготовку ВСУ из бюджета США

СМИ: Маккарти хочет вывести средства на подготовку ВСУ из бюджета США - РИА Новости, 22.09.2023

СМИ: Маккарти хочет вывести средства на подготовку ВСУ из бюджета США

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти намерен вывести предназначенные на подготовку ВСУ 300 миллионов долларов из оборонного бюджета США, сообщает со... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:26

2023-09-22T20:26

2023-09-22T20:27

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти намерен вывести предназначенные на подготовку ВСУ 300 миллионов долларов из оборонного бюджета США, сообщает со ссылкой на него издание Punchbowl News. "Маккари говорит, что он уберет предназначенные на подготовку украинских солдат 300 миллионов долларов из бюджета Пентагона", - пишет издание в соцсети Х (бывшая Твиттер). По словам спикера, он проведет голосование по этому вопросу и рассчитывает, что его поддержит большинство в палате. Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230922/finpomosch-1898119154.html

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в мире, украина, кевин маккарти, нато, россия, сша, сергей лавров, пентагон, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины