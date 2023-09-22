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Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922190.html
Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российского Центрального военного округа уничтожили украинский опорный пункт на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:04
2023-09-22T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российского Центрального военного округа уничтожили украинский опорный пункт на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 "Град" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Как отметили в ведомстве, применение расчетов "Градов" позволяет поддерживать действия российских подразделений и оперативно уничтожать скопления личного состава и техники противника.
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922051.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские "Грады" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российского Центрального военного округа уничтожили украинский опорный пункт на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 "Град" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Как отметили в ведомстве, применение расчетов "Градов" позволяет поддерживать действия российских подразделений и оперативно уничтожать скопления личного состава и техники противника.
Военнослужащие ВС РФ производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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