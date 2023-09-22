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Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российского Центрального военного округа уничтожили украинский опорный пункт на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:04
2023-09-22T05:04
2023-09-22T05:04
специальная военная операция на украине
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россия
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российского Центрального военного округа уничтожили украинский опорный пункт на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 "Град" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Как отметили в ведомстве, применение расчетов "Градов" позволяет поддерживать действия российских подразделений и оперативно уничтожать скопления личного состава и техники противника.
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922051.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские "Грады" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении