https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922051.html

Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ

Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023

Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ

Российские военные сорвали ротацию подразделений бригады морской пехоты Украины на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:02

2023-09-22T05:02

2023-09-22T08:39

специальная военная операция на украине

украина

старомайорское

константиновка

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безопасность

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию подразделений бригады морской пехоты Украины на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов. "На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новоукраинки. Уничтожены автомобильная техника и живая сила", — заявил офицер.Начальник пресс-центра отметил мужество и профессионализм военнослужащих, выполняющих боевые задачи."Наводчик-оператор боевой машины пехоты мотострелкового полка группировки рядовой Иван Тарасов в ходе оборонительных действий на одном из участков Южнодонецкого направления своевременно оказал первую медицинскую помощь раненому сослуживцу, и в дальнейшем, несмотря на артиллерийский огонь украинских войск, сумел провести эвакуацию пострадавшего в безопасный район", — рассказал Чехов.Помимо этого, по его словам, артиллерия уничтожила разведгруппу ВСУ в районе Старомайорского и два украинских пикапа в районе Новодаровки. Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке. А реактивная артиллерия ликвидировала станцию РЭБ в Сторожевом, уточнил ЧеховПри контрбатарейной борьбе военным также удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в районе Вольного поля и минометные расчеты севернее Донецкого и севернее Приютного. В свою очередь, авиация поразила места скопления живой силы и техники противника в районах Владимировки, Никольского, Угледара, Старомайрского и Урожайного.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230921/raketa-1897907828.html

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украина, старомайорское, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность