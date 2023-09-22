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Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
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05:02 22.09.2023 (обновлено: 08:39 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922051.html
Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ
Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ
Российские военные сорвали ротацию подразделений бригады морской пехоты Украины на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:02
2023-09-22T08:39
специальная военная операция на украине
украина
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константиновка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию подразделений бригады морской пехоты Украины на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов. &quot;На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск &quot;Восток&quot; при поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новоукраинки. Уничтожены автомобильная техника и живая сила&quot;, — заявил офицер.Начальник пресс-центра отметил мужество и профессионализм военнослужащих, выполняющих боевые задачи."Наводчик-оператор боевой машины пехоты мотострелкового полка группировки рядовой Иван Тарасов в ходе оборонительных действий на одном из участков Южнодонецкого направления своевременно оказал первую медицинскую помощь раненому сослуживцу, и в дальнейшем, несмотря на артиллерийский огонь украинских войск, сумел провести эвакуацию пострадавшего в безопасный район", — рассказал Чехов.Помимо этого, по его словам, артиллерия уничтожила разведгруппу ВСУ в районе Старомайорского и два украинских пикапа в районе Новодаровки. Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке. А реактивная артиллерия ликвидировала станцию РЭБ в Сторожевом, уточнил ЧеховПри контрбатарейной борьбе военным также удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в районе Вольного поля и минометные расчеты севернее Донецкого и севернее Приютного. В свою очередь, авиация поразила места скопления живой силы и техники противника в районах Владимировки, Никольского, Угледара, Старомайрского и Урожайного.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, старомайорское, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Старомайорское, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ

МО: группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки
Военнослужащие ВС РФ производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию подразделений бригады морской пехоты Украины на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов.
«

"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новоукраинки. Уничтожены автомобильная техника и живая сила", — заявил офицер.

Начальник пресс-центра отметил мужество и профессионализм военнослужащих, выполняющих боевые задачи.
"Наводчик-оператор боевой машины пехоты мотострелкового полка группировки рядовой Иван Тарасов в ходе оборонительных действий на одном из участков Южнодонецкого направления своевременно оказал первую медицинскую помощь раненому сослуживцу, и в дальнейшем, несмотря на артиллерийский огонь украинских войск, сумел провести эвакуацию пострадавшего в безопасный район", — рассказал Чехов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Помимо этого, по его словам, артиллерия уничтожила разведгруппу ВСУ в районе Старомайорского и два украинских пикапа в районе Новодаровки. Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке. А реактивная артиллерия ликвидировала станцию РЭБ в Сторожевом, уточнил Чехов
При контрбатарейной борьбе военным также удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в районе Вольного поля и минометные расчеты севернее Донецкого и севернее Приютного. В свою очередь, авиация поразила места скопления живой силы и техники противника в районах Владимировки, Никольского, Угледара, Старомайрского и Урожайного.
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