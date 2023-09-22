СМИ: Украина теряет ключевого союзника в конфликте с Россией
Bloomberg: Украина из-за зернового спора теряет Польшу как ключевого союзника
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украина может из-за зернового спора потерять Польшу — своего ключевого сторонника в конфликте с Россией, заявила журналистка Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg.
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"Украина рискует лишиться одного из своих ближайших союзников в войне <…>, поскольку спор между Киевом и Варшавой обостряется", — говорится в публикации.
Польша заявила, что прекратила поставки оружия на Украину, и пригрозила расширить эмбарго на импорт продукции из соседней страны. Эти шаги были предприняты в ответ на высказывания президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН ранее на этой неделе, когда он обвинил некоторые государства Евросоюза в симуляции солидарности с раздираемой военными действиями республикой, пишет Дроздяк.
В последние дни отношения двух восточноевропейских стран существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна со стороны Варшавы. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на импорт четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, это разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.