Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина теряет ключевого союзника в конфликте с Россией - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/soyuznik-1898048661.html
СМИ: Украина теряет ключевого союзника в конфликте с Россией
СМИ: Украина теряет ключевого союзника в конфликте с Россией - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ: Украина теряет ключевого союзника в конфликте с Россией
Украина может из-за зернового спора потерять Польшу — своего ключевого сторонника в конфликте с Россией, заявила журналистка Наталья Дроздяк в статье для... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:25
2023-09-22T15:25
политика
украина
польша
владимир зеленский
евросоюз
оон
матеуш моравецкий
всемирная торговая организация (вто)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украина может из-за зернового спора потерять Польшу — своего ключевого сторонника в конфликте с Россией, заявила журналистка Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg."Украина рискует лишиться одного из своих ближайших союзников в войне &lt;…&gt;, поскольку спор между Киевом и Варшавой обостряется", — говорится в публикации.Польша заявила, что прекратила поставки оружия на Украину, и пригрозила расширить эмбарго на импорт продукции из соседней страны. Эти шаги были предприняты в ответ на высказывания президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН ранее на этой неделе, когда он обвинил некоторые государства Евросоюза в симуляции солидарности с раздираемой военными действиями республикой, пишет Дроздяк.В последние дни отношения двух восточноевропейских стран существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна со стороны Варшавы. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на импорт четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, это разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230922/otkaz-1897937749.html
https://ria.ru/20230922/signal-1897946539.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, польша, владимир зеленский, евросоюз, оон, матеуш моравецкий, всемирная торговая организация (вто)
Политика, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Евросоюз, ООН, Матеуш Моравецкий, Всемирная торговая организация (ВТО)
СМИ: Украина теряет ключевого союзника в конфликте с Россией

Bloomberg: Украина из-за зернового спора теряет Польшу как ключевого союзника

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украина может из-за зернового спора потерять Польшу — своего ключевого сторонника в конфликте с Россией, заявила журналистка Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg.
«
"Украина рискует лишиться одного из своих ближайших союзников в войне <…>, поскольку спор между Киевом и Варшавой обостряется", — говорится в публикации.
Польша заявила, что прекратила поставки оружия на Украину, и пригрозила расширить эмбарго на импорт продукции из соседней страны. Эти шаги были предприняты в ответ на высказывания президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН ранее на этой неделе, когда он обвинил некоторые государства Евросоюза в симуляции солидарности с раздираемой военными действиями республикой, пишет Дроздяк.
В последние дни отношения двух восточноевропейских стран существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна со стороны Варшавы. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Это проблема. Названы последствия неожиданного удара Польши по Украине
Вчера, 09:43
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на импорт четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, это разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине
Вчера, 10:29
 
ПолитикаУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийЕвросоюзООНМатеуш МоравецкийВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала