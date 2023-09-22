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Боррель заявил, что нужно избегать союза России и КНР с Глобальным Югом - РИА Новости, 22.09.2023
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17:33 22.09.2023 (обновлено: 17:41 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/soyuz-1898082803.html
Боррель заявил, что нужно избегать союза России и КНР с Глобальным Югом
Боррель заявил, что нужно избегать союза России и КНР с Глобальным Югом - РИА Новости, 22.09.2023
Боррель заявил, что нужно избегать союза России и КНР с Глобальным Югом
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью, что считает важным избегать развития союза между странами Глобального Юга с Россией и Китаем. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:33
2023-09-22T17:41
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
китай
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью, что считает важным избегать развития союза между странами Глобального Юга с Россией и Китаем. Издание Guardian, которому он дал интервью, приводит слова дипломата о том, что "крайне важно стараться избегать союза Китая и России с некоторыми частями Глобального Юга". По его словам, некоторые страны Глобального Юга, которые лишь недавно обрели независимость, "в один день смотрят на Россию, а в другой на Китай".
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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, китай
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Китай
Боррель заявил, что нужно избегать союза России и КНР с Глобальным Югом

Боррель заявил, что нужно избегать союза России и Китая с Глобальным Югом

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью, что считает важным избегать развития союза между странами Глобального Юга с Россией и Китаем.
Издание Guardian, которому он дал интервью, приводит слова дипломата о том, что "крайне важно стараться избегать союза Китая и России с некоторыми частями Глобального Юга".
По его словам, некоторые страны Глобального Юга, которые лишь недавно обрели независимость, "в один день смотрят на Россию, а в другой на Китай".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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