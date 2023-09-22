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Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии - РИА Новости, 22.09.2023
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08:31 22.09.2023 (обновлено: 08:48 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/sokol-1897930034.html
Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии
Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии - РИА Новости, 22.09.2023
Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии
Бывший депутат Государственной Думы Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии, сообщила пресс-служба "Единой России". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:31
2023-09-22T08:48
республика хакасия
сергей сокол
политика
единая россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Бывший депутат Государственной Думы Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии, сообщила пресс-служба "Единой России"."Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии. На эту должность секретаря реготделения Единой России избрали на первом заседании республиканского парламента", - говорится в телеграм-канале партии.Решение о снятии полномочий с депутата Сокола было принято Госдумой во вторник на основании самого заявления парламентария.Сокол был кандидатом от "Единой России" на пост главы Хакасии, выборы которого состоялись с 8 по 10 сентября, но 2 сентября снял политик свою кандидатуру по состоянию здоровья. При этом Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный Совет республики, где по итогам выборов "Единая Россия" получила 34 мандата из 50.В августе Сокол представил "Стратегию развития Хакасии - 2035", которая будет синхронизирована со Стратегией развития Сибири, федеральными проектами, госпрограммами и нацпроектами.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895445363.html
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республика хакасия, сергей сокол, политика, единая россия
Республика Хакасия, Сергей Сокол, Политика, Единая Россия
Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии

Бывшего депутата Госдумы Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии

© Фото : Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской областиСергей Сокол
Сергей Сокол - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской области
Сергей Сокол. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Бывший депутат Государственной Думы Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии, сообщила пресс-служба "Единой России".
"Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии. На эту должность секретаря реготделения Единой России избрали на первом заседании республиканского парламента", - говорится в телеграм-канале партии.
Решение о снятии полномочий с депутата Сокола было принято Госдумой во вторник на основании самого заявления парламентария.
Сокол был кандидатом от "Единой России" на пост главы Хакасии, выборы которого состоялись с 8 по 10 сентября, но 2 сентября снял политик свою кандидатуру по состоянию здоровья. При этом Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный Совет республики, где по итогам выборов "Единая Россия" получила 34 мандата из 50.
В августе Сокол представил "Стратегию развития Хакасии - 2035", которая будет синхронизирована со Стратегией развития Сибири, федеральными проектами, госпрограммами и нацпроектами.
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Республика ХакасияСергей СоколПолитикаЕдиная Россия
 
 
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