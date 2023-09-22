https://ria.ru/20230922/sokol-1897930034.html

Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии

Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии - РИА Новости, 22.09.2023

Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии

Бывший депутат Государственной Думы Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии, сообщила пресс-служба "Единой России". РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T08:31

2023-09-22T08:31

2023-09-22T08:48

республика хакасия

сергей сокол

политика

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707659_0:148:1420:947_1920x0_80_0_0_048eb3f7a52547f5286839eadb802628.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Бывший депутат Государственной Думы Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии, сообщила пресс-служба "Единой России"."Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии. На эту должность секретаря реготделения Единой России избрали на первом заседании республиканского парламента", - говорится в телеграм-канале партии.Решение о снятии полномочий с депутата Сокола было принято Госдумой во вторник на основании самого заявления парламентария.Сокол был кандидатом от "Единой России" на пост главы Хакасии, выборы которого состоялись с 8 по 10 сентября, но 2 сентября снял политик свою кандидатуру по состоянию здоровья. При этом Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный Совет республики, где по итогам выборов "Единая Россия" получила 34 мандата из 50.В августе Сокол представил "Стратегию развития Хакасии - 2035", которая будет синхронизирована со Стратегией развития Сибири, федеральными проектами, госпрограммами и нацпроектами.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895445363.html

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика хакасия, сергей сокол, политика, единая россия