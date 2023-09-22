https://ria.ru/20230922/sokol-1897930034.html
Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии
Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии - РИА Новости, 22.09.2023
Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии
Бывший депутат Государственной Думы Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии, сообщила пресс-служба "Единой России". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:31
2023-09-22T08:31
2023-09-22T08:48
республика хакасия
сергей сокол
политика
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707659_0:148:1420:947_1920x0_80_0_0_048eb3f7a52547f5286839eadb802628.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Бывший депутат Государственной Думы Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии, сообщила пресс-служба "Единой России"."Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии. На эту должность секретаря реготделения Единой России избрали на первом заседании республиканского парламента", - говорится в телеграм-канале партии.Решение о снятии полномочий с депутата Сокола было принято Госдумой во вторник на основании самого заявления парламентария.Сокол был кандидатом от "Единой России" на пост главы Хакасии, выборы которого состоялись с 8 по 10 сентября, но 2 сентября снял политик свою кандидатуру по состоянию здоровья. При этом Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный Совет республики, где по итогам выборов "Единая Россия" получила 34 мандата из 50.В августе Сокол представил "Стратегию развития Хакасии - 2035", которая будет синхронизирована со Стратегией развития Сибири, федеральными проектами, госпрограммами и нацпроектами.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895445363.html
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707659_172:140:1249:947_1920x0_80_0_0_741abc0d83322f45fb4d76fb1ee0b0ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика хакасия, сергей сокол, политика, единая россия
Республика Хакасия, Сергей Сокол, Политика, Единая Россия
Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии
Бывшего депутата Госдумы Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.
Бывший депутат Государственной Думы Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии, сообщила
пресс-служба "Единой России".
"Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии. На эту должность секретаря реготделения Единой России избрали на первом заседании республиканского парламента", - говорится в телеграм-канале партии.
Решение о снятии полномочий с депутата Сокола было принято Госдумой
во вторник на основании самого заявления парламентария.
Сокол был кандидатом от "Единой России" на пост главы Хакасии, выборы которого состоялись с 8 по 10 сентября, но 2 сентября снял политик свою кандидатуру по состоянию здоровья. При этом Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный Совет республики, где по итогам выборов "Единая Россия" получила 34 мандата из 50.
В августе Сокол представил "Стратегию развития Хакасии - 2035", которая будет синхронизирована со Стратегией развития Сибири, федеральными проектами, госпрограммами и нацпроектами.
Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента