Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/soboleznovaniya-1898125344.html
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России - РИА Новости, 22.09.2023
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:46
2023-09-22T20:46
в мире
азербайджан
джейхун байрамов
оон
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
россия
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_d1b66c62f1785b62e643a904eb19c40a.jpg
БАКУ, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство. "Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча состоялась в ООН. Джейхун Байрамов выразил соболезнования своему коллеге из-за гибели российских миротворцев в Карабахе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД. Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
азербайджан
россия
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_4f333c47393d58207d6e3db85ee2c496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, джейхун байрамов, оон, ситуация в нагорном карабахе, сергей лавров, россия, нагорный карабах, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Джейхун Байрамов, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе, Сергей Лавров, Россия, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России

МИД Азербайджана выразил соболезнования из-за гибели миротворцев РФ в Карабахе

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
«
"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча состоялась в ООН. Джейхун Байрамов выразил соболезнования своему коллеге из-за гибели российских миротворцев в Карабахе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание.
Здание МИД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
21 сентября, 23:27
 
В миреАзербайджанДжейхун БайрамовООНСитуация в Нагорном КарабахеСергей ЛавровРоссияНагорный КарабахИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала