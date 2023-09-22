https://ria.ru/20230922/soboleznovaniya-1898125344.html
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России - РИА Новости, 22.09.2023
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:46
2023-09-22T20:46
2023-09-22T20:46
в мире
азербайджан
джейхун байрамов
оон
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
россия
нагорный карабах
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БАКУ, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство. "Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча состоялась в ООН. Джейхун Байрамов выразил соболезнования своему коллеге из-за гибели российских миротворцев в Карабахе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД. Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание.
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В мире, Азербайджан, Джейхун Байрамов, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе, Сергей Лавров, Россия, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев
В Азербайджане выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев России
МИД Азербайджана выразил соболезнования из-за гибели миротворцев РФ в Карабахе