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Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 22.09.2023 (обновлено: 16:15 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/snaryad-1898059292.html
Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS
Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS - РИА Новости, 22.09.2023
Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:06
2023-09-22T16:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
украина
старомихайловка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Горловка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Чистополье Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7035 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12027 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6488 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13301 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230922/kontrnastuplenie-1898054761.html
россия
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безопасность, россия, сша, украина, старомихайловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Украина, Старомихайловка, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS

Минобороны: средства ПВО перехватили десять реактивных снарядов HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Горловка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Чистополье Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7035 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12027 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6488 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13301 единица специальной военной автомобильной техники.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
СМИ: США и Украине придется менять стратегию из-за неудачи "контрнаступа"
Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАУкраинаСтаромихайловкаВооруженные силы Украины
 
 
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