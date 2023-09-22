https://ria.ru/20230922/snaryad-1898059292.html
Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS
Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS - РИА Новости, 22.09.2023
Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:06
2023-09-22T16:06
2023-09-22T16:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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старомихайловка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Горловка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Чистополье Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7035 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12027 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6488 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13301 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230922/kontrnastuplenie-1898054761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сша, украина, старомихайловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Украина, Старомихайловка, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО перехватили десять снарядов HIMARS
Минобороны: средства ПВО перехватили десять реактивных снарядов HIMARS