https://ria.ru/20230922/slutskiy-1897973559.html

Слуцкий в День без машин проехался до Думы в метро

Слуцкий в День без машин проехался до Думы в метро - РИА Новости, 22.09.2023

Слуцкий в День без машин проехался до Думы в метро

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поехал в метро в Госдуму, отмечая тем самым День без машин. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:08

2023-09-22T12:08

2023-09-22T12:08

леонид слуцкий (политик)

вадим деньгин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поехал в метро в Госдуму, отмечая тем самым День без машин. Политик сел в метро на станции "Кропоткинская" и вышел на "Охотном Ряду", где расположена Госдума, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с ним поехал сенатор Вадим Деньгин.

https://realty.ria.ru/20230922/dorogi-1897840534.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

леонид слуцкий (политик), вадим деньгин, общество