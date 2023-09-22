https://ria.ru/20230922/slutskiy-1897973559.html
Слуцкий в День без машин проехался до Думы в метро
Слуцкий в День без машин проехался до Думы в метро - РИА Новости, 22.09.2023
Слуцкий в День без машин проехался до Думы в метро
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поехал в метро в Госдуму, отмечая тем самым День без машин. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:08
2023-09-22T12:08
2023-09-22T12:08
леонид слуцкий (политик)
вадим деньгин
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поехал в метро в Госдуму, отмечая тем самым День без машин. Политик сел в метро на станции "Кропоткинская" и вышел на "Охотном Ряду", где расположена Госдума, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с ним поехал сенатор Вадим Деньгин.
https://realty.ria.ru/20230922/dorogi-1897840534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), вадим деньгин, общество
Леонид Слуцкий (политик), Вадим Деньгин, Общество
Слуцкий в День без машин проехался до Думы в метро
Глава ЛДПР Слуцкий поехал в метро в Госдуму, отмечая тем самым День без машин