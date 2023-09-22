Школьники из Донбасса участвуют в "Университетской смене" в Кузбассе
Дети от 14 лет из Донбасса стали участниками "Университетской смены" в Кузбассе
Вид на Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 сен – РИА Новости. Школьники из Донбасса стали участниками "Университетской смены" в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Дети от 14 до 17 лет из Донецкой Народной Республики приехали в Кузбасс по приглашению студентов и преподавателей КемГУ. В рамках федеральной программы "Университетские смены" вуз проводит ознакомительные туры для потенциальных абитуриентов", – говорится в сообщении.
"Это уже вторая ознакомительная "Университетская смена", которую мы организовали для ребят из Донбасса, первая группа приезжала летом. За 10 дней гости узнают, какой научной и образовательной базой обладает университет, увидят главные достопримечательности региона, пообщаются со сверстниками. Мы активно модернизируем систему высшего образования в Кузбассе, будем рады, если дети из Донбасса, побывав на таких сменах, выберут наш регион для получения образования", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что в течение 10 дней школьники из ДНР познакомятся с институтами и факультетами Кемеровского госуниверситета, посетят бассейн и Ботанический сад. Также для них пройдут образовательные лектории в рамках "Школы исторического ликбеза".
С ребятами будут работать лидеры студенческого самоуправления и специалисты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".
Также вместе с сопровождающими группу педагогами-наставниками ребята посетят Мемориал Воину-Освободителю, музей-заповедник "Красная горка", Кузбасский центр искусств, побывают на экскурсиях в Ледовом дворце "Кузбасс" и спорткомплексе "Кузбасс-Арена". Их познакомят с деятельностью парламента региона. Кроме того, донецкие школьники побывают в Прокопьевске — городе-побратиме Горловки, Гурьевске и Мариинске.
Кемеровский университет получил грант "Движения первых" в размере 1,6 миллиона рублей на реализацию проекта "Связаны одной судьбой", направленного на повышение уровня гражданско-патриотического сознания школьников и молодежи. В октябре на презентацию проекта приедут представители Донецкого педагогического университета. Специалистов познакомят с регионом, а также передадут им материалы проекта для проведения патриотических занятий в учреждениях ДНР.