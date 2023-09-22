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Школьники из Донбасса участвуют в "Университетской смене" в Кузбассе - РИА Новости, 22.09.2023
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13:34 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/shkolniki-1898002147.html
Школьники из Донбасса участвуют в "Университетской смене" в Кузбассе
Школьники из Донбасса участвуют в "Университетской смене" в Кузбассе - РИА Новости, 22.09.2023
Школьники из Донбасса участвуют в "Университетской смене" в Кузбассе
Школьники из Донбасса стали участниками "Университетской смены" в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:34
2023-09-22T13:34
донбасс
донецкая народная республика
россия
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 сен – РИА Новости. Школьники из Донбасса стали участниками "Университетской смены" в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Дети от 14 до 17 лет из Донецкой Народной Республики приехали в Кузбасс по приглашению студентов и преподавателей КемГУ. В рамках федеральной программы "Университетские смены" вуз проводит ознакомительные туры для потенциальных абитуриентов", – говорится в сообщении. "Это уже вторая ознакомительная "Университетская смена", которую мы организовали для ребят из Донбасса, первая группа приезжала летом. За 10 дней гости узнают, какой научной и образовательной базой обладает университет, увидят главные достопримечательности региона, пообщаются со сверстниками. Мы активно модернизируем систему высшего образования в Кузбассе, будем рады, если дети из Донбасса, побывав на таких сменах, выберут наш регион для получения образования", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в течение 10 дней школьники из ДНР познакомятся с институтами и факультетами Кемеровского госуниверситета, посетят бассейн и Ботанический сад. Также для них пройдут образовательные лектории в рамках "Школы исторического ликбеза". С ребятами будут работать лидеры студенческого самоуправления и специалисты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Также вместе с сопровождающими группу педагогами-наставниками ребята посетят Мемориал Воину-Освободителю, музей-заповедник "Красная горка", Кузбасский центр искусств, побывают на экскурсиях в Ледовом дворце "Кузбасс" и спорткомплексе "Кузбасс-Арена". Их познакомят с деятельностью парламента региона. Кроме того, донецкие школьники побывают в Прокопьевске — городе-побратиме Горловки, Гурьевске и Мариинске. Федеральный проект "Университетские смены" реализуется министерством образования и науки РФ совместно с министерством просвещения РФ, Росмолодежью и "Движением первых". Для детей и подростков из ДНР и ЛНР проходят образовательные смены на базе ведущих университетов. Кемеровский университет получил грант "Движения первых" в размере 1,6 миллиона рублей на реализацию проекта "Связаны одной судьбой", направленного на повышение уровня гражданско-патриотического сознания школьников и молодежи. В октябре на презентацию проекта приедут представители Донецкого педагогического университета. Специалистов познакомят с регионом, а также передадут им материалы проекта для проведения патриотических занятий в учреждениях ДНР.
https://ria.ru/20230915/peredachi-1896604846.html
https://ria.ru/20220415/shkolniki-1783793581.html
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донбасс, донецкая народная республика, россия, сергей цивилев, кемеровская область
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Школьники из Донбасса участвуют в "Университетской смене" в Кузбассе

Дети от 14 лет из Донбасса стали участниками "Университетской смены" в Кузбассе

© Fotolia / oroch2Вид на Кемерово
Вид на Кемерово - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Fotolia / oroch2
Вид на Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 сен – РИА Новости. Школьники из Донбасса стали участниками "Университетской смены" в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Дети от 14 до 17 лет из Донецкой Народной Республики приехали в Кузбасс по приглашению студентов и преподавателей КемГУ. В рамках федеральной программы "Университетские смены" вуз проводит ознакомительные туры для потенциальных абитуриентов", – говорится в сообщении.
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"Это уже вторая ознакомительная "Университетская смена", которую мы организовали для ребят из Донбасса, первая группа приезжала летом. За 10 дней гости узнают, какой научной и образовательной базой обладает университет, увидят главные достопримечательности региона, пообщаются со сверстниками. Мы активно модернизируем систему высшего образования в Кузбассе, будем рады, если дети из Донбасса, побывав на таких сменах, выберут наш регион для получения образования", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что в течение 10 дней школьники из ДНР познакомятся с институтами и факультетами Кемеровского госуниверситета, посетят бассейн и Ботанический сад. Также для них пройдут образовательные лектории в рамках "Школы исторического ликбеза".
С ребятами будут работать лидеры студенческого самоуправления и специалисты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".
Также вместе с сопровождающими группу педагогами-наставниками ребята посетят Мемориал Воину-Освободителю, музей-заповедник "Красная горка", Кузбасский центр искусств, побывают на экскурсиях в Ледовом дворце "Кузбасс" и спорткомплексе "Кузбасс-Арена". Их познакомят с деятельностью парламента региона. Кроме того, донецкие школьники побывают в Прокопьевске — городе-побратиме Горловки, Гурьевске и Мариинске.
Федеральный проект "Университетские смены" реализуется министерством образования и науки РФ совместно с министерством просвещения РФ, Росмолодежью и "Движением первых". Для детей и подростков из ДНР и ЛНР проходят образовательные смены на базе ведущих университетов.
Кемеровский университет получил грант "Движения первых" в размере 1,6 миллиона рублей на реализацию проекта "Связаны одной судьбой", направленного на повышение уровня гражданско-патриотического сознания школьников и молодежи. В октябре на презентацию проекта приедут представители Донецкого педагогического университета. Специалистов познакомят с регионом, а также передадут им материалы проекта для проведения патриотических занятий в учреждениях ДНР.
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