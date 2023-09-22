https://ria.ru/20230922/shebekino-1898070184.html

Стали известны подробности взрыва газа в частном доме в Шебекино

Стали известны подробности взрыва газа в частном доме в Шебекино - РИА Новости, 22.09.2023

Стали известны подробности взрыва газа в частном доме в Шебекино

Житель города Шебекино поджег газ из баллона во время обыска, в результате взрыва пострадали пять сотрудников полиции, хозяин дома также доставлен в больницу,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:44

2023-09-22T16:44

2023-09-22T17:17

происшествия

белгородская область

шебекино

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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Житель города Шебекино поджег газ из баллона во время обыска, в результате взрыва пострадали пять сотрудников полиции, хозяин дома также доставлен в больницу, на него завели уголовное дело, сообщает СУСК по Белгородской области. Ранее губернатор информировал, что пять человек пострадали после взрыва газового баллона в частном жилом доме в городе Шебекино, один из них находится под завалами, причины произошедшего установят следственные органы. По версии следствия, 22 сентября 2023 года в утреннее время сотрудниками полиции проводился обыск, по находящемуся в производстве уголовному делу. По предварительным данным, в ходе проведения обыска хозяин частного домовладения, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что повлекло хлопок газовоздушной смеси. "В результате действий подозреваемого пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые доставлены в медицинские учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый также извлечен из-под завалов с телесными повреждениями, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что следователями возбуждено дело в отношении в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов "В рамках расследования уголовного дела по изъятым на месте объектам и предметам назначен ряд судебных экспертиз, проводятся осмотры территории, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20230920/balashikha-1897483087.html

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте взрыва газового баллона в Шебекино Взрыв газового баллона в Шебекино произошел во время обыска у хозяина дома, сообщает региональное управление СК. 2023-09-22T16:44 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгородская область, шебекино