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Стали известны подробности взрыва газа в частном доме в Шебекино
Стали известны подробности взрыва газа в частном доме в Шебекино - РИА Новости, 22.09.2023
Стали известны подробности взрыва газа в частном доме в Шебекино
Житель города Шебекино поджег газ из баллона во время обыска, в результате взрыва пострадали пять сотрудников полиции, хозяин дома также доставлен в больницу,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:44
2023-09-22T16:44
2023-09-22T17:17
происшествия
белгородская область
шебекино
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Житель города Шебекино поджег газ из баллона во время обыска, в результате взрыва пострадали пять сотрудников полиции, хозяин дома также доставлен в больницу, на него завели уголовное дело, сообщает СУСК по Белгородской области. Ранее губернатор информировал, что пять человек пострадали после взрыва газового баллона в частном жилом доме в городе Шебекино, один из них находится под завалами, причины произошедшего установят следственные органы. По версии следствия, 22 сентября 2023 года в утреннее время сотрудниками полиции проводился обыск, по находящемуся в производстве уголовному делу. По предварительным данным, в ходе проведения обыска хозяин частного домовладения, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что повлекло хлопок газовоздушной смеси. "В результате действий подозреваемого пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые доставлены в медицинские учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый также извлечен из-под завалов с телесными повреждениями, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что следователями возбуждено дело в отношении в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов "В рамках расследования уголовного дела по изъятым на месте объектам и предметам назначен ряд судебных экспертиз, проводятся осмотры территории, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20230920/balashikha-1897483087.html
белгородская область
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Работа следователей на месте взрыва газового баллона в Шебекино
Взрыв газового баллона в Шебекино произошел во время обыска у хозяина дома, сообщает региональное управление СК.
2023-09-22T16:44
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, шебекино
Происшествия, Белгородская область, Шебекино
Стали известны подробности взрыва газа в частном доме в Шебекино
В белгородском Шебекино мужчина поджег газ из баллона во время обыска
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости.
Житель города Шебекино поджег газ из баллона во время обыска, в результате взрыва пострадали пять сотрудников полиции, хозяин дома также доставлен в больницу, на него завели уголовное дело, сообщает
СУСК по Белгородской области.
Ранее губернатор информировал, что пять человек пострадали после взрыва газового баллона в частном жилом доме в городе Шебекино, один из них находится под завалами, причины произошедшего установят следственные органы.
По версии следствия, 22 сентября 2023 года в утреннее время сотрудниками полиции проводился обыск, по находящемуся в производстве уголовному делу. По предварительным данным, в ходе проведения обыска хозяин частного домовладения, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что повлекло хлопок газовоздушной смеси.
"В результате действий подозреваемого пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые доставлены в медицинские учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый также извлечен из-под завалов с телесными повреждениями, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
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Уточняется, что следователями возбуждено дело в отношении в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов
"В рамках расследования уголовного дела по изъятым на месте объектам и предметам назначен ряд судебных экспертиз, проводятся осмотры территории, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в СУСК.