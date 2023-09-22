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Губернатор поручил подготовить Кубань к отопительному сезону до 15 октября - РИА Новости, 22.09.2023
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Краснодарский край
 
21:36 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sezon-1898131718.html
Губернатор поручил подготовить Кубань к отопительному сезону до 15 октября
Губернатор поручил подготовить Кубань к отопительному сезону до 15 октября - РИА Новости, 22.09.2023
Губернатор поручил подготовить Кубань к отопительному сезону до 15 октября
Подготовка энергетического комплекса к отопительному сезону в Краснодарском крае должна быть завершена к середине октября, заявил на совещании губернатор... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:36
2023-09-22T21:36
краснодарский край
жкх
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Подготовка энергетического комплекса к отопительному сезону в Краснодарском крае должна быть завершена к середине октября, заявил на совещании губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Зимой любые сбои могут оставить людей не только без света, но и (без) тепла. Нужно тщательно и своевременно подготовить электросетевой комплекс к отопительному сезону - уже к 15 октября необходимо завершить ремонт на всех объектах энергетики, сформировать аварийные бригады, запас техники. К этому же сроку важно окончить реконструкцию крупнейшей питающей станции "Тихорецкая" - от нее зависит энергоснабжение 75% потребителей региона", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что уже сформированы аварийно-восстановительные бригады, готовы спецтехника и необходимый запас резервных источников снабжения электроэнергией. По словам заместителя генерального директора ПАО "Россети Кубань" Эдгара Армаганяна, программа выполнена на 90%: отремонтировано свыше 3,8 тысячи километров линий электропередачи и 600 трансформаторных подстанций, заменено почти 6,5 тысячи опор.
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жкх, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, ЖКХ, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Губернатор поручил подготовить Кубань к отопительному сезону до 15 октября

Губернатор поручил подготовить Кубань к отопительному сезону до 15 октября

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Подготовка энергетического комплекса к отопительному сезону в Краснодарском крае должна быть завершена к середине октября, заявил на совещании губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"Зимой любые сбои могут оставить людей не только без света, но и (без) тепла. Нужно тщательно и своевременно подготовить электросетевой комплекс к отопительному сезону - уже к 15 октября необходимо завершить ремонт на всех объектах энергетики, сформировать аварийные бригады, запас техники. К этому же сроку важно окончить реконструкцию крупнейшей питающей станции "Тихорецкая" - от нее зависит энергоснабжение 75% потребителей региона", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что уже сформированы аварийно-восстановительные бригады, готовы спецтехника и необходимый запас резервных источников снабжения электроэнергией. По словам заместителя генерального директора ПАО "Россети Кубань" Эдгара Армаганяна, программа выполнена на 90%: отремонтировано свыше 3,8 тысячи километров линий электропередачи и 600 трансформаторных подстанций, заменено почти 6,5 тысячи опор.
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Краснодарский крайЖКХКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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