https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898119694.html

В центре Севастополя возобновили движение транспорта после атаки ВСУ

В центре Севастополя возобновили движение транспорта после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023

В центре Севастополя возобновили движение транспорта после атаки ВСУ

Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки Киева, а также работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:16

2023-09-22T20:16

2023-09-22T20:16

севастополь

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки Киева, а также работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлены, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале. Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Возобновляется движение транспорта по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230922/bakhchisaray-1898019218.html

севастополь

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севастополь, происшествия, вооруженные силы украины