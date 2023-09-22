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В центре Севастополя возобновили движение транспорта после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
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20:16 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898119694.html
В центре Севастополя возобновили движение транспорта после атаки ВСУ
В центре Севастополя возобновили движение транспорта после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
В центре Севастополя возобновили движение транспорта после атаки ВСУ
Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки Киева, а также работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:16
2023-09-22T20:16
севастополь
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки Киева, а также работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлены, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале. Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Возобновляется движение транспорта по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.
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севастополь, происшествия, вооруженные силы украины
Севастополь, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В центре Севастополя возобновили движение транспорта после атаки ВСУ

В центре Севастополя возобновили движение транспорта после ракетной атаки ВСУ

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение транспорта в центре Севастополя, остановленное после ракетной атаки Киева, а также работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлены, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале.
Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Возобновляется движение транспорта по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.
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