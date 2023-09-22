https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898065688.html

В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны

В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны - РИА Новости, 22.09.2023

В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны

В Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:30

2023-09-22T16:30

2023-09-22T16:48

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило в пятницу Минобороны РФ."По уточненной информации от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - сообщил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что уже дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения. При этом подомовой обход территории в центральной части города продолжается."Остекление окон уже ведется", - сообщил Развожаев.По его словам, в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения."Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен, все будет включено. Прошу набраться терпения", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20230922/krym-1897925294.html

https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины