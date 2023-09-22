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В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 22.09.2023 (обновлено: 16:48 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898065688.html
В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны
В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны - РИА Новости, 22.09.2023
В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны
В Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:30
2023-09-22T16:48
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило в пятницу Минобороны РФ."По уточненной информации от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - сообщил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что уже дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения. При этом подомовой обход территории в центральной части города продолжается."Остекление окон уже ведется", - сообщил Развожаев.По его словам, в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения."Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен, все будет включено. Прошу набраться терпения", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20230922/krym-1897925294.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны

Развожаев: в Севастополе в десяти жилых домах выбило стекла из-за ударной волны

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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"По уточненной информации от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - сообщил Развожаев.
Губернатор подчеркнул, что уже дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения. При этом подомовой обход территории в центральной части города продолжается.
"Остекление окон уже ведется", - сообщил Развожаев.
По его словам, в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения.
"Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен, все будет включено. Прошу набраться терпения", - отметил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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