https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898050434.html

В центре Севастополя ограничили движение транспорта

В центре Севастополя ограничили движение транспорта - РИА Новости, 22.09.2023

В центре Севастополя ограничили движение транспорта

Движение личного и общественного транспорта в центр Севастополя ограничено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:29

2023-09-22T15:29

2023-09-22T15:40

севастополь

общество

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_6cb98e9d39a573ee70c354bdb43f34c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Движение личного и общественного транспорта в центр Севастополя ограничено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ."Движение личного и общественного транспорта в центр города ограничено. Просим по направлению в центр не выезжать", - говорится в сообщении.В дирекции также отметили, что автобусы по компенсационному маршруту осуществляют движение до 5 километра Балаклавского шоссе.

https://ria.ru/20230922/voennyy-1898042131.html

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898032303.html

севастополь

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, общество, киев, россия