https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898050434.html
В центре Севастополя ограничили движение транспорта
В центре Севастополя ограничили движение транспорта - РИА Новости, 22.09.2023
В центре Севастополя ограничили движение транспорта
Движение личного и общественного транспорта в центр Севастополя ограничено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:29
2023-09-22T15:29
2023-09-22T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Движение личного и общественного транспорта в центр Севастополя ограничено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ."Движение личного и общественного транспорта в центр города ограничено. Просим по направлению в центр не выезжать", - говорится в сообщении.В дирекции также отметили, что автобусы по компенсационному маршруту осуществляют движение до 5 километра Балаклавского шоссе.
https://ria.ru/20230922/voennyy-1898042131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, общество, киев, россия
Севастополь, Общество, Киев, Россия
В центре Севастополя ограничили движение транспорта
В центре Севастополя ограничили движение личного и общественного транспорта