Обвиненный в коррупции сенатор Менендес временно уйдет с поста
Обвиненный в коррупции сенатор Менендес уйдет с поста на время расследования
© AP Photo / Al DragoСенатор США Роберт Менендес
© AP Photo / Al Drago
Сенатор США Роберт Менендес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Обвиненный в коррупции сенатор Роберт Менендес на время разбирательства уйдет с поста главы комитета по международным отношениям, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер.
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"Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям", — отметил конгрессмен.
Коллега обвиненного законодателя подчеркнул, что Менендес всегда был привержен службе американскому обществу и имеет право на справедливый суд.
Сам сенатор ранее заявил, что его оболгали, а прокуратура, выдвигая претензии, неверно интерпретирует "нормальную парламентскую работу".
О том, что Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила в пятницу прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Вместе с женой Надин Менендес демократа, представляющего Нью-Джерси, подозревают в "отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами" из родного штата. При обыске в доме у супругов нашли три килограмма золота и свыше 550 тысяч долларов наличности, спрятанной "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе".
По информации американской прокуратуры, сенатор за взятки работал на Египет. Услуги касались, в частности, военной помощи и продажи вооружений. В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями Вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.
Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В частности, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом, направленным против Москвы, который сам же назвал "матерью всех санкций".
Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".