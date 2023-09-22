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Обвиненный в коррупции сенатор Менендес временно уйдет с поста - РИА Новости, 22.09.2023
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23:21 22.09.2023 (обновлено: 23:54 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/senator-1898143667.html
Обвиненный в коррупции сенатор Менендес временно уйдет с поста
Обвиненный в коррупции сенатор Менендес временно уйдет с поста - РИА Новости, 22.09.2023
Обвиненный в коррупции сенатор Менендес временно уйдет с поста
Обвиненный в коррупции сенатор Роберт Менендес на время разбирательства уйдет с поста главы комитета по международным отношениям, заявил лидер демократического... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:21
2023-09-22T23:54
сша
в мире
нью-джерси
роберт менендес
конгресс сша
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Обвиненный в коррупции сенатор Роберт Менендес на время разбирательства уйдет с поста главы комитета по международным отношениям, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер.&quot;Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям&quot;, — отметил конгрессмен.Коллега обвиненного законодателя подчеркнул, что Менендес всегда был привержен службе американскому обществу и имеет право на справедливый суд.Сам сенатор ранее заявил, что его оболгали, а прокуратура, выдвигая претензии, неверно интерпретирует "нормальную парламентскую работу".О том, что Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила в пятницу прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Вместе с женой Надин Менендес демократа, представляющего Нью-Джерси, подозревают в "отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами" из родного штата. При обыске в доме у супругов нашли три килограмма золота и свыше 550 тысяч долларов наличности, спрятанной "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе".По информации американской прокуратуры, сенатор за взятки работал на Египет. Услуги касались, в частности, военной помощи и продажи вооружений. В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями Вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В частности, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом, направленным против Москвы, который сам же назвал "матерью всех санкций".Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html
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нью-джерси
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сша, в мире, нью-джерси, роберт менендес, конгресс сша, чак шумер, египет, нью-йорк (город)
США, В мире, Нью-Джерси, Роберт Менендес, Конгресс США, Чак Шумер, Египет, Нью-Йорк (город)
Обвиненный в коррупции сенатор Менендес временно уйдет с поста

Обвиненный в коррупции сенатор Менендес уйдет с поста на время расследования

© AP Photo / Al DragoСенатор США Роберт Менендес
Сенатор США Роберт Менендес - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Al Drago
Сенатор США Роберт Менендес. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Обвиненный в коррупции сенатор Роберт Менендес на время разбирательства уйдет с поста главы комитета по международным отношениям, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер.
«

"Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям", — отметил конгрессмен.

Коллега обвиненного законодателя подчеркнул, что Менендес всегда был привержен службе американскому обществу и имеет право на справедливый суд.
Сам сенатор ранее заявил, что его оболгали, а прокуратура, выдвигая претензии, неверно интерпретирует "нормальную парламентскую работу".
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О том, что Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила в пятницу прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Вместе с женой Надин Менендес демократа, представляющего Нью-Джерси, подозревают в "отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами" из родного штата. При обыске в доме у супругов нашли три килограмма золота и свыше 550 тысяч долларов наличности, спрятанной "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе".
По информации американской прокуратуры, сенатор за взятки работал на Египет. Услуги касались, в частности, военной помощи и продажи вооружений. В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями Вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.
Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В частности, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом, направленным против Москвы, который сам же назвал "матерью всех санкций".
Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
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