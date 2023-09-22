https://ria.ru/20230922/sdelka-1898095305.html

В МИД ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке

В МИД ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 22.09.2023

В МИД ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке

Говорить о прогрессе в переговорах по черноморской инициативе можно только при выполнении условий РФ, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:17

2023-09-22T18:17

2023-09-22T18:17

сергей вершинин

оон

сергей лавров

антониу гутерреш

зерновая сделка

в мире

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Говорить о прогрессе в переговорах по черноморской инициативе можно только при выполнении условий РФ, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о том, достигнут ли какой-то прогресс в этом вопросе по итогам встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша. "Наша позиция известна, ее знают наши коллеги в ООН. Поэтому говорить о каком-то прогрессе можно только с точки зрения выполнения тех условий, о которых мы говорили, в том числе на уровне президента", - сказал Вершинин.

https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html

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сергей вершинин, оон, сергей лавров, антониу гутерреш, зерновая сделка, в мире