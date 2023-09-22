https://ria.ru/20230922/sdelka-1898095305.html
В МИД ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке
В МИД ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 22.09.2023
В МИД ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке
Говорить о прогрессе в переговорах по черноморской инициативе можно только при выполнении условий РФ, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:17
2023-09-22T18:17
2023-09-22T18:17
сергей вершинин
оон
сергей лавров
антониу гутерреш
зерновая сделка
в мире
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Говорить о прогрессе в переговорах по черноморской инициативе можно только при выполнении условий РФ, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о том, достигнут ли какой-то прогресс в этом вопросе по итогам встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша. "Наша позиция известна, ее знают наши коллеги в ООН. Поэтому говорить о каком-то прогрессе можно только с точки зрения выполнения тех условий, о которых мы говорили, в том числе на уровне президента", - сказал Вершинин.
https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html
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сергей вершинин, оон, сергей лавров, антониу гутерреш, зерновая сделка, в мире
Сергей Вершинин, ООН, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Зерновая сделка, В мире
В МИД ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке
МИД: говорить о прогрессе по зерновой сделке можно при выполнении условий РФ