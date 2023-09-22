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"Мы проиграли". На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада - РИА Новости, 22.09.2023
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01:30 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sboy-1897914841.html
"Мы проиграли". На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада
"Мы проиграли". На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада - РИА Новости, 22.09.2023
"Мы проиграли". На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада
Отношение Запада к конфликту постепенно изменяется в неугодную Киеву сторону, пишет обозреватель украинского издания "Главком" Виктор Балога. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T01:30
2023-09-22T01:30
в мире
украина
польша
киев
виктор балога
вооруженные силы украины
конгресс сша
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отношение Запада к конфликту постепенно изменяется в неугодную Киеву сторону, пишет обозреватель украинского издания "Главком" Виктор Балога. "Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают "украинскую карту" в негативном для нас контексте — это говорит о серьезных проблемах нашей внешней политики. Мы проигрываем битву за мнения людей и, как следствие, рискуем потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе", — заявил Балога.Он добавил, что Киев очень сильно зависит от союзников. У большинства из них в скором времени пройдут выборы. Украине, заключил автор, стоило бы учитывать этот факт перед тем как публично их отчитывать.В некоторых странах Запада существенно снижается уровень поддержки Киева. Так, например, премьер-министр Польши Матеуш Морвецкий заявил о прекращении снабжения ВСУ вооружением, а в конгрессе США более 30 членов отклонили запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230920/konflikt-1897649765.html
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в мире, украина, польша, киев, виктор балога, вооруженные силы украины, конгресс сша
В мире, Украина, Польша, Киев, Виктор Балога, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
"Мы проиграли". На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада

"Главком": отношение Запада к конфликту меняется не в пользу Украины

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отношение Запада к конфликту постепенно изменяется в неугодную Киеву сторону, пишет обозреватель украинского издания "Главком" Виктор Балога.
«
"Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают "украинскую карту" в негативном для нас контексте — это говорит о серьезных проблемах нашей внешней политики. Мы проигрываем битву за мнения людей и, как следствие, рискуем потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе", — заявил Балога.
Он добавил, что Киев очень сильно зависит от союзников. У большинства из них в скором времени пройдут выборы. Украине, заключил автор, стоило бы учитывать этот факт перед тем как публично их отчитывать.
В некоторых странах Запада существенно снижается уровень поддержки Киева. Так, например, премьер-министр Польши Матеуш Морвецкий заявил о прекращении снабжения ВСУ вооружением, а в конгрессе США более 30 членов отклонили запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад
20 сентября, 20:27
 
В миреУкраинаПольшаКиевВиктор БалогаВооруженные силы УкраиныКонгресс США
 
 
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