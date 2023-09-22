https://ria.ru/20230922/sboy-1897914841.html

"Мы проиграли". На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада

"Мы проиграли". На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада - РИА Новости, 22.09.2023

"Мы проиграли". На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада

Отношение Запада к конфликту постепенно изменяется в неугодную Киеву сторону, пишет обозреватель украинского издания "Главком" Виктор Балога. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T01:30

2023-09-22T01:30

2023-09-22T01:30

в мире

украина

польша

киев

виктор балога

вооруженные силы украины

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819285049_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_97b842ee5ce0ec079702b7be0c406627.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отношение Запада к конфликту постепенно изменяется в неугодную Киеву сторону, пишет обозреватель украинского издания "Главком" Виктор Балога. "Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают "украинскую карту" в негативном для нас контексте — это говорит о серьезных проблемах нашей внешней политики. Мы проигрываем битву за мнения людей и, как следствие, рискуем потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе", — заявил Балога.Он добавил, что Киев очень сильно зависит от союзников. У большинства из них в скором времени пройдут выборы. Украине, заключил автор, стоило бы учитывать этот факт перед тем как публично их отчитывать.В некоторых странах Запада существенно снижается уровень поддержки Киева. Так, например, премьер-министр Польши Матеуш Морвецкий заявил о прекращении снабжения ВСУ вооружением, а в конгрессе США более 30 членов отклонили запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230920/konflikt-1897649765.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, киев, виктор балога, вооруженные силы украины, конгресс сша