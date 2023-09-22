https://ria.ru/20230922/sanktsii-1898135530.html
Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова
Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова - РИА Новости, 22.09.2023
Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова
Канада ввела санкции против министра труда Антона Котякова и главы Россотрудничества Евгения Примакова, говорится на сайте правительства страны. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T22:10
2023-09-22T22:10
2023-09-22T23:04
канада
евгений примаков
россия
антон котяков
владимир зеленский
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
мгимо
юнармия
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Канада ввела санкции против министра труда Антона Котякова и главы Россотрудничества Евгения Примакова, говорится на сайте правительства страны.Всего Оттава включила в этот перечень 42 физических лица и 21 юридическое лицо, среди них:Кроме того, под ограничения попали университеты МГИМО и Высшая школа экономики, издания "Комсомольская правда" и "Взгляд", Российское географическое общество, молодежные объединения Юнармия, "Молодая гвардия Единой России" и "Движение первых", оборонные предприятия Ковровский механический завод и "Точмаш", экспертные центры "Валдай", Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230922/kitay-1898086005.html
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канада, евгений примаков, россия, антон котяков, владимир зеленский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мгимо, юнармия, евгений примаков (россотрудничество), москва, анатолий торкунов, международный дискуссионный клуб "валдай"
Канада, Евгений Примаков, Россия, Антон Котяков, Владимир Зеленский, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), МГИМО, Юнармия, Евгений Примаков (Россотрудничество), Москва, Анатолий Торкунов, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова
Канадские власти ввели санкции против главы Россотрудничества Примакова