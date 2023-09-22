https://ria.ru/20230922/sanktsii-1898135530.html

Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова

Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова - РИА Новости, 22.09.2023

Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова

Канада ввела санкции против министра труда Антона Котякова и главы Россотрудничества Евгения Примакова, говорится на сайте правительства страны. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T22:10

2023-09-22T22:10

2023-09-22T23:04

канада

евгений примаков

россия

антон котяков

владимир зеленский

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

мгимо

юнармия

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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Канада ввела санкции против министра труда Антона Котякова и главы Россотрудничества Евгения Примакова, говорится на сайте правительства страны.Всего Оттава включила в этот перечень 42 физических лица и 21 юридическое лицо, среди них:Кроме того, под ограничения попали университеты МГИМО и Высшая школа экономики, издания "Комсомольская правда" и "Взгляд", Российское географическое общество, молодежные объединения Юнармия, "Молодая гвардия Единой России" и "Движение первых", оборонные предприятия Ковровский механический завод и "Точмаш", экспертные центры "Валдай", Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230922/kitay-1898086005.html

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html

канада

россия

москва

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канада, евгений примаков, россия, антон котяков, владимир зеленский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мгимо, юнармия, евгений примаков (россотрудничество), москва, анатолий торкунов, международный дискуссионный клуб "валдай"